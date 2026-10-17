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Atlante vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 16 de octubre, partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Atlante y Pumas se enfrentan a través de la señal de TV Azteca en el tradicional Viernes Botanero

Atlante vs Pumas
Atlante vs Pumas

Escrito por: Francisco Fernández

El Viernes Botanero de TV Azteca presenta el encuentro que sostendrán el Atlante en contra de los Pumas de la UNAM este viernes 16 de octubre en la cancha del Estadio Azteca en compromiso de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que podrás ver a través de nuestras pantallas y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Dónde ver el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026

Los Pumas de la UNAM visitan el Estadio Azteca para enfrentarse al Atlante, juego que podrás ver por TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes desde las 8:50 PM, cotejo en el que las dos plantillas están obligadas a vencer si quieren aspirar a tomar un lugar dentro de la Liguilla cuando el torneo regular está en su recta final y restan cinco enfrentamientos para concluya y sumen la mayor cantidad de unidades.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

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LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

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Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

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Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

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ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

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Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

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Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

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Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

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Ritual NFL| Ritual El Resumen

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HDP| Hijos de la Pasión

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La Mesa Protagonista

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