Así como el futbol internacional da noticias increíbles, el Atlético de Madrid se prepara para disputar una nueva jornada de la UEFA Champions League con la presencia del mexicano Obed Vargas en sus convocados. El equipo de Diego Simeone recibirá al Viking FK de Noruega en el Riyadh Air Metropolitano, con boletos aún disponibles.

Mientras muchos se preguntan por el resultado del Real Madrid en la Champions League, los seguidores del “Colchonero” también pueden consultar los precios para ver compromiso. El encuentro correspondiente a la quinta fecha de la fase de liga será este miércoles 25 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Boletos para Atlético Madrid vs Viking FK, cómo ver a Obed Vargas. (Foto: atleticomadrid.com)

Precios y ubicaciones para ver Atlético Madrid vs. Viking por la UEFA Champions League

Algunas ubicaciones son exclusivas para socios, especialmente los sectores más económicos y los boletos inferiores a 50 euros. Estos son los precios iniciales y la disponibilidad hasta 24 horas antes del juego:

Fondo Sur: desde 35 euros, con 1.783 entradas disponibles.

desde 35 euros, con 1.783 entradas disponibles. Lateral Oeste: desde 50 euros, con 1.207 entradas disponibles.

desde 50 euros, con 1.207 entradas disponibles. Fondo Norte: desde 60 euros, con 864 entradas disponibles.

desde 60 euros, con 864 entradas disponibles. Lateral Este: desde 70 euros, con 1.440 entradas disponibles.

¿Cómo comprar los tickets para ver al Atlético Madrid de Obed Vargas? Paso a paso

Los aficionados pueden realizar la compra desde el sitio oficial del Atlético de Madrid. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la página oficial del Atlético de Madrid.

Acceder a la pestaña de entradas.

Seleccionar el partido Atlético de Madrid vs. Viking.

Elegir entre “Comprar Entradas VIP” y “Comprar entradas”.

Escoger la zona y la subzona del estadio.

Seleccionar el asiento disponible.

Continuar como invitado si no se es socio.

Completar el pago.

Boletos para Atlético Madrid vs Viking FK, cómo ver a Obed Vargas. (Foto: atleticomadrid.com)

Detalles de Viking FK, el curioso rival de Atlético Madrid

El Viking Stavanger FK es un club noruego fundado el 10 de agosto de 1899. Tiene 9 títulos de liga y 6 copas nacionales. Llega a esta edición de la Champions League después de consagrarse campeón de Noruega en 2025.

El equipo tiene dos entrenadores principales: Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen, quienes trabajan juntos desde 2021. Su estadio, el Lyse Arena, tiene capacidad para 15.900 espectadores y utiliza césped artificial con calefacción.

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Del lado del Atlético, Obed Vargas figura entre los mediocampistas disponibles para el compromiso. Sin embargo, su participación en la temporada ha sido limitada: en esta Champions suma un partido y 13 minutos disputados, sin goles ni asistencias.