Este sábado 21 de noviembre se juega la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro vs Boca Juniors en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El partido comienza a las 16:30 horas tiempo del centro de México, final a 90 minutos que en caso de empate se disputa tiempo extra y si es necesario hasta penales.

Así llegan Atlético Mineiro y Boca Juniors

Atlético Mineiro ha sido uno de los equipos más constantes en los últimos años, llega de perder dos finales, Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025. Busca terminar con esa racha negativa luego de un paso positivo eliminó a Bragantino (global 3-2), a Santos en Cuartos de Final al terminar 4-4 y consiguiendo su pase en penales 3-1. Y en Semifinales se impusó a Torque con un marcador global 3-2.

Por su parte, Boca Juniors busca su tercer título en la Copa Sudamericana luego de ganar la edición 2004 y 2005. Llegó desde la Libertadores, ganó en los Play-off a O’Higgins, en Octavos superó a Deportivo Recoleta 7-1 en el global, en Cuartos a São Paulo 2-1 y Vasco da Gama en Semis al ganar 3-2 en el global. Busca cortar 18 años sin títulos internacionales.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el recinto donde se juega la final de la Copa Sudamericana

La gran final de la Copa Sudamericana se juega en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en el país de Colombia, por lo que, tanto para Atlético Mineiro como para Boca Juniors, es un terreno neutro. Este estadio se fundó en 1986 y tiene una capacidad total de 46,692 asistentes.