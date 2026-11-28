La temporada 2026 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y Sergio “Checo” Pérez tiene dos oportunidades más para sumar sus primeros puntos con Cadillac. La primera de ellas será en el Gran Premio de Qatar, un circuito en el que el piloto mexicano supo estar muy cerca de subirse al podio durante su etapa en Red Bull Racing.

El tapatío ha disputado tres ediciones de esta carrera y, curiosamente, su rendimiento fue de mayor a menor con el paso de los años. Su mejor actuación en el Circuito Internacional de Lusail se remonta a 2021, cuando protagonizó una gran remontada.

¿Cuál fue el mejor resultado de Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar?

El mejor resultado de Checo Pérez en el GP de Qatar fue un cuarto lugar en 2021. En aquella oportunidad, el piloto mexicano largó desde la undécima posición y recuperó siete lugares para quedarse a las puertas del podio.

Lewis Hamilton se quedó con la victoria, mientras que Max Verstappen y Fernando Alonso completaron el podio. El tapatío cruzó la línea de meta a tan solo 2.849 segundos del piloto español y cosechó 12 puntos para el Campeonato Mundial de Pilotos.

Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar 2023 Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar 2023. (HAMAD I MOHAMMED/REUTERS)

Todos los resultados de Checo Pérez en el GP de Qatar de la Fórmula 1

El mexicano no pudo repetir lo hecho en 2021 en sus siguientes presentaciones en Lusail. En 2023, recibió tres penalizaciones por exceder los límites de pista y finalizó décimo, mientras que en 2024 se vio obligado a abandonar tras sufrir un trompo y perder tracción en su monoplaza.

Estos son todos los resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar:

2021: cuarto lugar (12 puntos).

cuarto lugar (12 puntos). 2023: décimo lugar (1 punto).

décimo lugar (1 punto). 2024: DNF (0 puntos).

Cabe recordar que el Gran Premio de Qatar no formó parte del calendario de la Fórmula 1 en 2022, mientras que Checo Pérez no participó en la edición de 2025 debido a su ausencia de la máxima categoría del automovilismo.

¿A qué hora corre Checo Pérez en el GP de Qatar 2026?

El Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Los pilotos deberán completar 57 vueltas en el Circuito Internacional de Lusail, escenario de la penúltima carrera de la temporada 2026.

Checo Pérez afrontará el compromiso con una dificultad extra, ya que deberá cumplir una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida por el incidente que protagonizó con Rafael Câmara en el Gran Premio de Las Vegas.