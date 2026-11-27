Franco Colapinto fue protagonista de uno de los momentos más llamativos de las prácticas libres del Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino realizó una arriesgada maniobra para adelantar a Carlos Sainz, quien no habría visto con buenos ojos la intensidad con la que el sudamericano disputó una posición durante los entrenamientos.

El piloto de Alpine aprovechó la velocidad de su monoplaza en la recta principal del Circuito Internacional de Lusail y retrasó su frenada para superar al español. Ambos estuvieron cerca de protagonizar un contacto, aunque lograron continuar sin mayores inconvenientes.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar?

La maniobra de Colapinto habría generado cierto malestar en Sainz, quien cuestionó la necesidad de disputar una posición con tanta intensidad durante una sesión en la que no había puntos en juego.

“No entiendo qué hace los viernes, porque corre como si fuera domingo; supongo que es cosa de la juventud”, habría expresado el piloto de Williams, haciendo alusión a la poca experiencia del argentino y a su manera de afrontar los entrenamientos de la Fórmula 1.

Lo sucedido tampoco pasó desapercibido para George Russell, quien se encontraba inmediatamente detrás de ambos pilotos. El británico de Mercedes manifestó su sorpresa a través de la radio de su equipo y soltó una carcajada tras presenciar el ajustado adelantamiento.

George had a ringside seat on this bit of FP2 chaos! #F1 #QatarGP https://t.co/OLGb1LIndb — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

¿Cómo les fue a Franco Colapinto y Carlos Sainz en las prácticas libres del GP de Qatar?

Curiosamente, Colapinto y Sainz finalizaron en posiciones consecutivas en la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar. El piloto de Alpine se quedó con el decimoquinto puesto, mientras que el español terminó decimosexto, con una diferencia de apenas 106 milésimas entre ambos.

Pese a haber superado al español, Colapinto no terminó conforme con el rendimiento de su monoplaza. El argentino reconoció que sufrió problemas con los frenos y dejó en claro que Alpine deberá trabajar en la puesta a punto del auto de cara a la clasificación.

Franco Colapinto Colapinto asegura que Checo siempre ha sido uno de sus pilotos favoritos en Fórmula 1 (Reuters)

¿Cuándo y a qué hora se corre el Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a partir de las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Franco Colapinto buscará sumar puntos por primera vez en el Circuito Internacional de Lusail, mientras que Carlos Sainz intentará mejorar las sensaciones que dejó su Williams durante los primeros entrenamientos del fin de semana.