Max Verstappen respondió a las críticas de George Russell dentro de la pista. El piloto neerlandés tuvo una carrera fenomenal en el Gran Premio de Las Vegas, donde logró contener a ambos Mercedes para quedarse con la victoria. Por su parte, el británico chocó al bloquear los neumáticos cuando intentó lanzarse por el interior de su compañero Kimi Antonelli por el segundo puesto en la vuelta 48 de 50, y terminó noveno.

Max consiguió ganar una nueva carrera en el tramo final de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, tras lo sucedido, fue consultado sobre si las palabras de Russell habían estado en su mente mientras peleaban por el liderato en Las Vegas Strip. “Bueno, quiero decir, no es que hoy haya sido un éxito”, comenzó diciendo Verstappen.

¿Qué dijo Verstappen sobre los dichos de Russell?

“Quiero decir, la cuestión es que él habla mucho fuera de la pista. Y, sinceramente, para mí no importa demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, no tiene mucho sentido que intente responder a eso, así que no me molesta.

Y hoy el karma es una perra. Sinceramente, fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando’. Y, por supuesto, cuando crucé la meta primero, mi día quedó completo”, completó.

Max Verstappen impactó a George Russell y aceptó su error poco después del GP de España Max Verstappen impactó a George Russell y aceptó su error poco después del GP de España (Getty Images)

¿Qué había dicho Russell sobre Verstappen previo al GP de Las Vegas?

Todo comenzó con el incidente que tuvo como protagonista a ambos pilotos durante la tercera práctica libre, con Verstappen incumpliendo lo que Russell consideró un pacto de caballeros al adelantarlo antes de una vuelta rápida. El británico intentó recuperar la posición, pero el neerlandés intentó sin éxito cerrarle la puerta y ambos terminaron teniendo un pequeño contacto.

La actitud de Verstappen molestó al piloto de Mercedes, quien no se contuvo ante los micrófonos de Sky Sports: “Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todos lo aceptan, y yo no voy a aceptar que alguien me arruine así y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarse ante ese tipo”.