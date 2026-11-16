Mercedes ya aseguró el campeonato de constructores de Fórmula 1, pero Ferrari, Red Bull y McLaren todavía tienen mucho dinero en juego. Antes del Gran Premio de Las Vegas, Ferrari marcha segundo con 510 puntos; Red Bull suma 415 y McLaren, 398. Entre estos últimos hay apenas 17 unidades, una diferencia que podría cambiar el reparto económico al terminar la temporada.

La distancia entre ocupar el segundo y el tercer puesto se calcula en unos nueve millones de dólares. No es un premio fijo anunciado por la categoría, sino una estimación del efecto que tiene la clasificación en los ingresos comerciales de los equipos.

¿Cómo se reparte el dinero entre las escuderías de Fórmula 1?

El reparto está contemplado en el Acuerdo de la Concordia, que regula la relación comercial entre la Fórmula 1 y sus participantes. Los resultados del campeonato cuentan, pero no son el único factor: existen condiciones y reconocimientos particulares que impiden asignar una cifra idéntica a todos los equipos por cada posición.

Ferrari, por ejemplo, recibe un trato económico relacionado con su trayectoria histórica. Por eso, hablar de nueve millones de dólares permite entender el valor aproximado de subir un puesto, no calcular cuánto cobrará exactamente una escudería.

La posición final también influye en los presupuestos con los que los equipos preparan la siguiente campaña. Para estructuras que compiten con límites de gasto en determinadas áreas, asegurar ingresos comerciales sigue siendo relevante.

¿Qué se juegan Ferrari, Red Bull y McLaren en Las Vegas?

Ferrari tiene 95 puntos de ventaja sobre Red Bull, así que llega mejor colocado para conservar el subcampeonato. La batalla más ajustada está detrás: McLaren necesita recortar 17 puntos para alcanzar al equipo austriaco.

Quedan tres grandes premios: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Aunque Mercedes ya es campeón con 652 unidades, las posiciones restantes todavía pueden cambiar y afectar el dinero que recibirá cada escudería.

El Gran Premio de Las Vegas se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 22:00 horas del centro de México. Para Red Bull y McLaren, el resultado puede pesar tanto en la tabla como en sus cuentas.