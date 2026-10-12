Boca Juniors vs Vasco da Gama: La Hora para ver EN VIVO la Semifinal (IDA) de la Copa Sudamericana

El futbol de Conmebol enfrentará sus encuentros más importantes de la temporada y todo comenzará con el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Boca Juniors vs Vasco da Gama probablemente sea el juego más mediático de la instancia de semifinales y está destinado a ocurrir el martes 13 de octubre, en punto de las 18:30 en el tiempo del centro de México. Por ello, presta atención a la información respecto de dónde y cómo ver EN VIVO este encuentro de alto poder.

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¿Qué esperar del Boca Juniors vs Vasco da Gama en la Semifinal de IDA de la Copa Sudamericana?

Los Xeneizes solamente piensan en ganar este torneo. En la liga argentina han tenido sus altas y bajas, en estos momentos están peleando por meterse en lo más alto de la clasificatoria, pero todos coinciden en que el año no puede terminar sin que levanten la Copa Sudamericana. El equipo debe aprovechar La Bombonera en este duelo de ida, ante los siempre complicados rivales brasileños.

Mientras que el caso de los representantes del Brasileirao es bastante particular, pues están en zona de riesgo en el tema del descenso, pero al mismo tiempo se metieron entre los cuatro mejores de este torneo y de la Copa de Brasil. Entonces, tienen urgencia de resolver aspectos de alta presión, por lo que esta eliminatoria toma una relevancia total para su 2026.

¿Dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs Vasco da Gama de la Copa Sudamericana?

El futbol de Sudamérica llega con las semifinales, en este caso de la Sudamericana, y en México una cadena que recuperó el futbol del cono sur del continente para México es Disney+. Con la señal de ESPN sudamericano, las emociones de estos torneos se pueden ver si tienes el paquete más caro (confirma esta información con el proveedor) que precisamente abre el acceso a todo el contenido deportivo.

Posibles alineaciones Boca Juniors vs Vasco da Gama