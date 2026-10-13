Buffalo Bills vs Los Angeles Rams EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY Lunes 12 de octubre por la Semana 5 de la NFL; partido de Monday Night Football de Josh Allen vs Matthew Stafford, marcador online

La Semana 5 de la Temporada 2026 de la NFL concluye este lunes 12 de octubre con el tradicional Monday Night Football en donde se enfrentarán los Buffalo Bills en contra de Los Angeles Rams en la cancha del SoFi Stadium.

Los Bills llegan con un récord de tres victorias y apenas una derrota sufrida en la Semana anterior en donde conocieron lo que es caer en su nueva casa por primera vez, mientras que los Rams tiene marca de dos triunfos e igual número de descalabros.

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¿Dónde mirar Buffalo Bills vs Los Angeles Rams en vivo?

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Posiciones de Buffalo Bills vs Los Angeles Rams

Con su record ganador de 3 a 1, Buffalo Bills se encuentra en el lugar número 1 del Este de la AFC, mientras que Los Angeles Rams llega 2 a 2 y con la posición 3 en la NFC Oeste, una de las conferencias más reñidas de toda la NFL.