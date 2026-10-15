Bofo Bautista: ¿cuál es su preparación para ser DT de Chivas?

La gente en general ve a Adolfo el Bofo Bautista como uno de los grandes íconos del equipo en la etapa moderna. Y justamente en un evento de leyendas del Guadalajara, el ex futbolista dijo que le gustaría ser DT del Rebaño Sagrado. En ese sentido, muchos indicaron que él es un perfil ideal para estar en la institución. Esto se sabe de su preparación y si es posible que se incorpore al club donde brilló en la liga mexicana.

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¿El Bofo Bautista puede dirigir a las Chivas?

El hombre de 47 años se candidateó para comenzar una etapa como estratega en el conjunto rojiblanco. En un evento donde participó, el Bofo Bautista fue directo en cuanto a su relación actual sostenida con la directiva. Por eso se recordaron declaraciones anteriores, donde dijo que le encantaría vivir un proceso para convertirse en DT del equipo y llevarlo a lo más alto, pues hoy ya cuenta con la licencia para ser estratega.

Sin embargo, fiel a su estilo, declaró que hay personas que no quieren que él o ex jugadores estén involucrados con el club. “A lo mejor no se ha dado por gente que está ahí abajo, que no quiere que entren jugadores, ex jugadores, pero esperemos que en un futuro podamos colaborar con el equipo porque somos gente que queremos a la institución y queremos verla arriba”.

Allí mismo comentó que la comunicación con la gente del club es constante y en el pasado se convertiría en embajador de las Chivas, pero en ese momento no vivía en Guadalajara. Ahora que el Bofo Bautista volvió a la capital jalisciense, indicó que las posibilidades de involucrarse de una u otra forma en la institución… crecen.

¿A qué se dedica actualmente el Bofo Bautista?

En 2025 se reportaba que la leyenda de las Chivas se sostenía sobre todo de una plaza que puso en Dolores Hidalgo, Guanajuato… lugar de donde es oriundo. Allí el Bofo Bautista permite que diferentes negocios se den a conocer entre la población. Sin embargo, en la última etapa de su vida, terminó el proceso para ser DT y ahora están en búsqueda de alguna oportunidad con los rojiblancos, aunque no sería extraño verle incursionar en otros clubes.