Jugaba con zapatos de diferentes colores y humilló a Boca Juniors; así fue campeón con Chivas en el 2006

La historia de Chivas es una de las más ricas, nutridas y trascendentes dentro del futbol mexicano a lo largo de todos los tiempos. Y parte de lo anterior deriva de las grandes estrellas que el Guadalajara ha tenido, sobre todo, de tres cuartos del campo en adelante.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Un ejemplo de lo anterior es Adolfo Bautista, quien llegó al Rebaño Sagrado como un elemento fiable al ataque pero que, sin embargo, logró convertirse en uno de los mejores jugadores en la historia de Chivas. Por tal motivo, aquí conocerás tres puntos a destacar de su trayectoria en el club.

¿Qué cosas hicieron que Adolfo Bautista destacara en Chivas?

Utilizaba tenis de distintos colores: A lo largo de sus dos etapas con el Club Guadalajara, principalmente en la primera de estas, el Bofo Bautista se caracterizó por excentricidades relacionadas con su vestimenta, entre las que destacan usar tenis de distintos colores, teñirse el camello o su dorsal 100 en la espalda.

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Humilló a Boca Juniors: Un año después de su llegada proveniente de Pachuca, el Bofo Bautista fue partícipe de la goleada de Chivas sobre Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2005. Aquí, Adolfo fue uno de los mejores del campo y provocó la expulsión de Martín Palermo.

Un año después de su llegada proveniente de Pachuca, el en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2005. Aquí, Adolfo fue uno de los mejores del campo y provocó la expulsión de Martín Palermo. Crucial en el título del Apertura 2006: Un año después de su magistral actuación ante Boca, el Bofo fue el estandarte del penúltimo título del Rebaño Sagrado en el Apertura 2006, pues con un gol suyo Chivas venció como visitante a Toluca por 2-1 para consagrarse campeón del futbol mexicano.

¿Cuáles fueron los números de Adolfo Bautista con Chivas?

A pesar de no ser un centro delantero nato y de no formar parte del club durante muchos años, el Bofo Bautista puede presumir buenos números en su etapa con Chivas más allá de la magia que lo caracterizó, pues con el equipo registró 55 goles y 14 asistencias en 201 duelos disputados.