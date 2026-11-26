Este jueves 26 de noviembre del 2026, el reportero César Luis Merlo confirmó en sus redes sociales que el conjunto de Rayados de Monterrey renovó el contrato de uno de sus futbolistas hasta el 2028.

El jugador que se mantiene en el equipo hasta 2028 es Carlos Salcedo luego de que Rayados decidiera extender su contrato al hacer uso de la cláusula en su contrato.

“Carlos Salcedo renovó con Monterrey hasta junio de 2028. *️⃣Su contrato vencía a fin de año y el club decidió hacer uso de la cláusula para extenderlo".

🚨Carlos Salcedo renovó con Monterrey hasta junio de 2028.

*️⃣Su contrato vencía a fin de año y el club decidió hacer uso de la cláusula para extenderlo.⤵️https://t.co/v3RlFY5Yc1 pic.twitter.com/tDtnYGA0Zy — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 27, 2026

La renovación de Salcedo se habría concretado en plena Liguilla del Apertura 2026, momento clave para el equipo de mantener enfocado a una de las piezas fundamentales, jugador titular con gran calidad en la zona baja.

Carlos Salcedo regresa para el juego de vuelta América vs Rayados de Monterrey

El defensor, Carlos Salcedo no pudo jugar el partido de ida de Cuartos de Final entre Rayados de Monterrey vs América por ser expulsado en el último juego de la temporada regular.

Tras cumplir su sanción, estará listo para el encuentro de vuelta y será fundamental en el equipo para enfrentar al América, un juego en el que Rayados está obligado a llevarse la victoria para avanzar a Semifinales.

Los números de Carlos Salcedo en Rayados de Monterrey

Carlos Salcedo llegó a Rayados de Monterrey desde enero de 2025, tuvo una lesión que lo alejó de las canchas pero desde su regreso, se ha convertido en una pieza fundamental.

Ha registrado un total de 34 encuentros disputados, registra 11 amarillas,una expulsión por doble amarilla y dos tarjetas rojas en un total de 2,314 minutos en el terreno de juego. A sus 33 años, sigue manteniendo un nivel alto en el terreno de juego.