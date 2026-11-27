Así como un excampeón mundial de boxeo fue diagnosticado con esquizofrenia, el cierre de 2026 también tendrá grandes noticias arriba del ring. La última semana de noviembre y todo diciembre ofrecerán peleas internacionales, títulos mundiales y varios representantes mexicanos que buscarán terminar el año con una victoria.
Mientras el Canelo Álvarez produjo cortometraje ganador en Cannes, otros pugilistas mexicanos se preparan para afrontar peleas claves. Entre ellos aparecen Jassiel Amador, Gabriel Gollaz Valenzuela, Mauricio Lara y Luis Alberto López.
El detalle de los combates de los boxeadores mexicanos
- 29 de noviembre: Kenshiro Teraji (Japón) vs. Jassiel Amador (México), en Tokio, Japón. El mexicano invicto tendrá su primera oportunidad por el título mundial OMB de peso supermosca.
- 4 de diciembre: Adam Azim (Inglaterra) vs. Gabriel Gollaz Valenzuela (México), en Londres, Inglaterra. El ganador de esta eliminatoria quedará como retador obligatorio al título FIB superligero. Transmisión de DAZN.
- 11 de diciembre: Joe Cordina vs. Mauricio Lara, en Cardiff, Gales. El mexicano se medirá con el excampeón mundial galés en peso ligero. Se trata del combate preliminar de la función Tyson Fury vs. Anthony Joshua. Transmisión de Netflix.
- 12 de diciembre: Luis Alberto “Venado” López vs. Ángel García, en Kissimmee, Estados Unidos. Será un combate entre mexicanos en peso superpluma. Transmisión de ProBox TV.
Calendario completo de las peleas de boxeo que quedan en 2026
Noviembre
- 27 de noviembre: Andy Cruz vs. Artur Subkhankulov, en Ufa, Rusia.
- 28 de noviembre: Agit Kabayel vs. Nelson Hysa, en Düsseldorf, Alemania; Baltazar Noria vs. Musah Lawson, en Nairobi, Kenia.
- 29 de noviembre: Riku Masuda vs. Seiya Tsutsumi; Kenshiro Teraji vs. Jassiel Amador; David Jiménez vs. Seigo Yuri Akui, en Tokio, Japón.
Diciembre
- 4 de diciembre: Adam Azim vs. Gabriel Gollaz Valenzuela, en Londres; Aaron McKenna vs. Jevgenijs Aleksejevs, en Riad.
- 5 de diciembre: David Benavidez vs. Michal Cieslak y Vergil Ortiz Jr. vs. Brian Mendoza, en Glendale; José Ángel Gabriel Rosa vs. Fabián Maidana, en Buenos Aires; Conah Walker vs. Alexis Rocha, en Wolverhampton.
- 10 de diciembre: Alan Chaves vs. Christopher Díaz, en Orlando.
- 11 de diciembre: Anthony Joshua vs. Tyson Fury; Deontay Wilder vs. Martin Bakole; Joe Cordina vs. Mauricio Lara, en Cardiff.
- 12 de diciembre: Dmitry Bivol vs. Callum Smith y Albert Ramírez vs. Sharabutdin Ataev, en Ekaterimburgo; Josh Padley vs. Moussa Gholam, en Montecarlo; Luis Alberto López vs. Ángel García, en Kissimmee.
- 13 de diciembre: Erislandy Lara vs. Tim Tszyu; Elnur Samedov vs. Liam Wilson; Jermell Charlo vs. Brock Jarvis, en Gold Coast.
- 19 de diciembre: Anthony Cacace vs. Nick Ball, en Belfast; Devin Haney vs. Liam Paro, Jesús Ramos vs. Francis Hogan y Brian Norman Jr. vs. Abel Ramos, en San Francisco.
- 20 de diciembre: Jarrell Miller vs. Tony Yoka, en Accra.
- 31 de diciembre: Kazuto Ioka vs. rival a confirmar y Daiya Kira vs. Jean Carlos Vargas, en Tokio.