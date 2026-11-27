Así como un excampeón mundial de boxeo fue diagnosticado con esquizofrenia, el cierre de 2026 también tendrá grandes noticias arriba del ring. La última semana de noviembre y todo diciembre ofrecerán peleas internacionales, títulos mundiales y varios representantes mexicanos que buscarán terminar el año con una victoria.

Mientras el Canelo Álvarez produjo cortometraje ganador en Cannes, otros pugilistas mexicanos se preparan para afrontar peleas claves. Entre ellos aparecen Jassiel Amador, Gabriel Gollaz Valenzuela, Mauricio Lara y Luis Alberto López.

Mauricio 'Bronco' Lara vs Leigh Wood

El detalle de los combates de los boxeadores mexicanos

29 de noviembre: Kenshiro Teraji (Japón) vs. Jassiel Amador (México), en Tokio, Japón. El mexicano invicto tendrá su primera oportunidad por el título mundial OMB de peso supermosca.

(Japón) (México), en Tokio, Japón. El mexicano invicto tendrá su primera oportunidad por el título mundial OMB de peso supermosca. 4 de diciembre: Adam Azim (Inglaterra) vs. Gabriel Gollaz Valenzuela (México), en Londres, Inglaterra. El ganador de esta eliminatoria quedará como retador obligatorio al título FIB superligero. Transmisión de DAZN.

(Inglaterra) (México), en Londres, Inglaterra. El ganador de esta eliminatoria quedará como retador obligatorio al título FIB superligero. Transmisión de DAZN. 11 de diciembre: Joe Cordina vs. Mauricio Lara , en Cardiff, Gales. El mexicano se medirá con el excampeón mundial galés en peso ligero. Se trata del combate preliminar de la función Tyson Fury vs. Anthony Joshua. Transmisión de Netflix.

, en Cardiff, Gales. El mexicano se medirá con el excampeón mundial galés en peso ligero. Se trata del combate preliminar de la función Tyson Fury vs. Anthony Joshua. Transmisión de Netflix. 12 de diciembre: Luis Alberto “Venado” López vs. Ángel García, en Kissimmee, Estados Unidos. Será un combate entre mexicanos en peso superpluma. Transmisión de ProBox TV.

Gabriel Gollaz derrota a Steve Sparks previo a Canelo vs Ryder (Getty Images)

Calendario completo de las peleas de boxeo que quedan en 2026

Noviembre

27 de noviembre: Andy Cruz vs. Artur Subkhankulov, en Ufa, Rusia.

Andy Cruz vs. Artur Subkhankulov, en Ufa, Rusia. 28 de noviembre: Agit Kabayel vs. Nelson Hysa, en Düsseldorf, Alemania; Baltazar Noria vs. Musah Lawson, en Nairobi, Kenia.

Agit Kabayel vs. Nelson Hysa, en Düsseldorf, Alemania; Baltazar Noria vs. Musah Lawson, en Nairobi, Kenia. 29 de noviembre: Riku Masuda vs. Seiya Tsutsumi; Kenshiro Teraji vs. Jassiel Amador; David Jiménez vs. Seigo Yuri Akui, en Tokio, Japón.

Tyson Fury y Anthony Joshua

Diciembre