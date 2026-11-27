La esposa de Tyson Fury, la señora Paris Fury metió la pata de forma importante, generando un escándalo para el boxeador, de quien se dijo tuvo un diagnóstico de esquizofrenia, de acuerdo a un documental de una plataforma, el cual ahora tiene que ser editado pues la versión ha cambiado señalando que en realidad no se dijo lo clinicamente correcto.

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En tanto, Fury y su equipo tuvieron que mediar para decir que no padecía esquizofrenia, pero también porque en puerta hay un combate ante Anthony Joshua.

Justo cuando se avecina el pleito, se ha sabido que la Comisión de Box encargada de sancionar la pelea, que corresponde a la de la Gran Bretaña, ha realizado estudios médicos profundos, no solo mentales, sino de todo tipo para poder realizar la pelea, y Fury excampeón en los pesos completos, ha aprobrado los estudios, por lo que se descarta una enfermedad del calibre de esquizofrenia.

Los estudios que han sido rotundos sobre la verdadera condición del peleador Tyson Fury, provocarán que Netflix realice una edición en el segmento cuando la esposa hace esa afirmación, donde quizás se escuchará la presición o simplemente podría desaparecer ese momento.

Lo que es una realidad, es que Tyson Fury está listo para que en menos de dos semanas se enfrente a Anthony Joshua y Gales, en un combate de pesos completos a celebrarse en Gales.