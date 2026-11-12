Saúl Canelo Álvarez no piensa quitar el pie del acelerador, y ahora ha subido una historia en el que se le entrenando apenas dos semanas después de su última pelea, pero lo más importante es el mensaje que ha colgado: VOY POR MI MEJOR VERSIÓN.

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Canelo, de 36 años de edad y con 14 campeonatos del mundo en el acumulado en su trayectoria de 21 años, pareciera que ya ha alcanzo el pináculo de sus capacidades, pero ante esta advertencia sugiere que vendrán muchos retos diversos.

Si bien ha definido que el retiro de avecina por sus años en el deporte y su edad, parece que el plazo no está definido y luego de haber vivido un entrenamiento diferente en Valencia, guiado por otros entrenadores físicos que son los de Oleksandr Usyk, Canelo afirma sentirse mu bien.

Por ello es que sostiene en ese posteo que vendrá su mejor versión, y con ello también surge grandes interrogantes, como las fechas, sedes y rivales que vienen para el 2027.

¿Quiénes podrían enfrentar a Canelo Álvarez en el 2027?

Canelo, actual campeón mundial en peso supermediano, estimaría pelear en el 2027 máximo tres veces, aunque su entrenador y manager explicó recientemente que serían seguramente dos combates.

En lo que no se veía venir, Eddy Reynoso comentó el interés que tienen en subir a 175 libras para ir por el campeonato semicompleto del CMB, que tiene actualmente Willy Hutchinson.

Esa pelea, especulando podría suceder en marzo, de acuerdo al comentario de Reynoso aunque se encuentran analizando el panorama para econtrar la mejor pelea.

Además esperan que Crawford decida regresar al profesionalismo y buscarán con todo esa revancha en la que anhela sacarse la espina de la derrota de septiembre del 2025.