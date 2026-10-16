Buckley vs Malott: La hora para VER EN VIVO la función de UFC Fight Night 17/10

El sábado de artes marciales mixtas llega con una nueva edición de UFC Fight Night. Este sábado 17 de octubre a partir de las 15:00 horas en tiempo del centro de México, las 13 peleas comenzarán... incluida la participación de un mexicano. Por ello, este Dónde VER EN VIVO el Buckley vs Malott es imperdible para todo aficionado de esta empresa y del deporte que se practica dentro del octágono.

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¿Qué esperar del UFC Fight Night con Buckley vs Malott como pelea estelar?

Esta función de sábado tiene como sede Edmonton, Canadá, donde precisamente Mike Malott buscará aprovechar y avanzar en su camino dentro del peso wélter de la empresa. Sin lugar a dudas es este el contrincante que llega en mejor momento (7-1), donde buscará su quinta victoria de manera consecutiva en la categoría de las 170 libras.

Por su parte, el estadounidense requiere urgentemente de un triunfo, pues llega con dos derrotas de manera consecutiva. Joaquin Buckley cayó ante Kamaru Usman y Sean Brady, esto tras seis victorias seguidas desde su cambio a la actual categoría. Por ello, esta pelea podría ser determinante en su trayectoria dentro de la UFC.

¿Dónde VER EN VIVO el UFC Fight Night con Buckley vs Malott como pelea estelar?

La UFC tiene dos canales de transmisión para el mercado mexicano, las cuales son Paramount+ y UFC Fight Pass. Ambas son oportunidades vía streaming, donde debes contratar el servicio por una cantidad mensual. En México las preliminares (7 peleas) comenzarán desde las 3 de la tarde y a las 18:00 horas se espera el inicio de los combates estelares (6 peleas).

¿Quién es el mexicano que estará en la UFC Fight Night con el Buckley vs Malott como estelar?

El Roger Place de Canadá vivirá un momento especial para los aficionados mexicanos, pues Cristian el “Puas” Pérez debutará en la empresa en su enfrentamiento ante Kyle Nelson… quien es local en esta oportunidad. En 2025 el azteca se quedó a la orilla de ser contratado, pero en 2026 convenció a la empresa tras vencer a Logan Paxton.

Su debut no será sencillo, pues además de la localía, el canadiense tiene mucha experiencia en el circuito, con un registro de 17-7-1. Entonces… el inicio de Cristian Pérez en UFC tendrá una prueba sumamente complicada, pero donde ya sabía que se enfrentaría contra todo para ganarse su sitio tras instalarse como parte de la empresa.