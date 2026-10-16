Valencia vs Bilbao; la hora para VER EN VIVO a Javier Aguirre en LaLiga

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más importantes que Javier, el Vasco Aguirre, tendrá a lo largo de este mes en su nueva aventura en España, pues disputará su primer juego como local cuando el Valencia reciba en su cancha al Athletic de Bilbao.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

El Valencia tiene como objetivo mantener la categoría en España y, para ello, trajo de vuelta a Javier Aguirre con la intención clara de mantenerse en la primera división ibérica. Para esto, el técnico mexicano tendrá que vencer como local a un club que busca puestos europeos.

¿Cómo le fue a Javier Aguirre en su debut con el Valencia?

Fue durante el fin de semana pasado que Javier Aguirre hizo su debut oficial como entrenador del Valencia cuando el conjunto naranjero visitó el Campos de Sports para igualar 2-2 ante el Racing, en un duelo en el que se pudo demostrar parte del trabajo del entrenador mexicano.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Entrenamiento de jueves⚽ 🔜 #ValenciaAthletic https://t.co/FvApBIr4RT — Valencia CF (@valenciacf) October 15, 2026

Ahora, Javier Aguirre tiene la encomienda principal de no perder puntos en calidad de local y, para ello, tiene que demostrar lo anterior venciendo a un Bilbao que, pese a no comenzar la temporada de la mejor manera, cuenta con una de las plantillas más solventes de España.

Se trata, entonces, de un juego de poder a poder en donde el Valencia tendrá que demostrar de qué está hecho y sumar su segunda victoria de la campaña, misma que le ayude a salir del penúltimo lugar de la tabla general en donde se encuentra después de ocho juegos disputados.

¿Cuándo y dónde ver a Javier Aguirre en el Valencia vs Bilbao?

Será este sábado 17 de octubre cuando el Estadio Mestalla abra sus puertas para uno de los duelos más intensos de este fin de semana en España. El Valencia de Javier Aguirre se dice listo para medirse al Bilbao, en un duelo programado a las 13:00 horas a través de Sky Sports.