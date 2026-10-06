Las peleas olvidadas de Canelo Álvarez en un salón de fiestas de Neza antes de convertirse en estrella

Mucho antes de las noches millonarias en Las Vegas, los estadios repletos y los campeonatos mundiales, Saúl “Canelo” Álvarez pasó por escenarios bastante diferentes. Uno de los más curiosos estuvo en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

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Era 2008 y El Canelo tenía apenas 17 años y todavía construía una carrera que estaba lejos de convertirse en el fenómeno internacional que conocemos actualmente. Ese año peleó dos veces en el Salón Marbet Plus de Neza y salió con la mano en alto en ambas.

La primera ocurrió el 22 de febrero ante Axel Rodrigo Solís.

Álvarez llegó con récord de 16 victorias, un empate y ninguna derrota. La pelea estaba programada a ocho rounds, pero prácticamente no hubo tiempo para acomodarse en el asiento: Canelo noqueó a Solís cuando faltaban apenas cinco segundos para terminar el primer episodio.

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Canelo ganó en Neza su primer cinturón profesional

Menos de dos meses después, el mexicano regresó al mismo lugar para una pelea mucho más importante.

El 18 de abril enfrentó a Gabriel Martínez, quien llegaba invicto con marca de 17 victorias y un empate. En juego estaba el título Fedecentro de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Aquella noche resultó muy distinta a su primera aparición en Neza. Canelo tuvo que trabajar durante diez rounds completos hasta que Martínez ya no pudo continuar para el undécimo.

Con solo 17 años, Álvarez conquistó así el primer cinturón de su trayectoria profesional.

Visto desde el presente, resulta difícil imaginar una etapa semejante. Canelo terminaría convirtiéndose en campeón mundial en cuatro divisiones y en uno de los boxeadores mexicanos más reconocidos de su generación.

Pero antes de los reflectores internacionales hubo noches mucho menos glamorosas. Dos de ellas ocurrieron en un salón de fiestas de Nezahualcóyotl: una terminó en menos de tres minutos y la otra puso alrededor de su cintura el primer cinturón de una carrera que apenas comenzaba a despegar.