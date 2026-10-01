Canelo Álvarez ya imagina su última pelea: quiere despedirse en el Estadio Banorte

El encordado estaría en el centro. Alrededor, decenas de miles de aficionados. Las luces apuntarían hacia el ring y, por última vez, Saúl “Canelo” Álvarez caminaría hacia él como boxeador profesional.

No es una escena que tenga fecha. Tampoco tiene todavía rival. Pero sí tiene escenario en los proyectos del mexicano. El Estadio Banorte es donde quiere poner el punto final a su carrera deportiva.

El mismo inmueble que durante décadas fue conocido como Estadio Azteca y que forma parte de la memoria deportiva de México. El mismo lugar donde Julio César Chávez reunió a una multitud para enfrentar a Greg Haugen en 1993 y convirtió aquella noche en uno de los capítulos más recordados del boxeo nacional. Ahora Canelo quiere escribir ahí la última página de su propia historia.

Después de más de 20 años como profesional, desde su debut el 29 de octubre de 2005, el tapatío ya habla abiertamente de la recta final de una carrera en la que conquistó títulos mundiales en cuatro divisiones y se convirtió en el primer mexicano en unificar todos los cinturones de las 168 libras.

"Quiero que mi última pelea sea en México y me visualicé peleando en el Estadio Azteca (Banorte)”, dijo Canelo < ESPN.

El estadio que alguna vez observó desde las tribunas ahora aparece en su cabeza desde otra perspectiva: la del hombre que podría subir al ring para despedirse del boxeo.

“Cuando estuve como aficionado apoyando a la selección, estuve en el Estadio Azteca, y es un estadio que te genera una vibra impresionante”, explicó.

Canelo todavía no sabe cuándo llegará esa noche. Mucho menos quién estará frente a él. Lo que sí parece tener claro es que, cuando llegue el momento de cerrar el ciclo, quiere hacerlo frente al público mexicano.

El eco de Chávez en el Estadio Banorte

El 20 de febrero de 1993, Chávez enfrentó a Greg Haugen ante más de 132 mil aficionados. El mexicano terminó aquella pelea por nocaut técnico en el quinto asalto y dejó una de las estampas más imponentes de su trayectoria.

Tres décadas después, otro de los grandes campeones mexicanos contempla el mismo escenario, pero para un propósito completamente distinto.

Chávez llegó al Azteca para una de sus noches de mayor esplendor. Canelo imagina llegar para decir adiós.

