Canelo Álvarez y la noche en que conquistó los cuatro cinturones del peso supermediano: así derribó a Caleb Plant para hacer historia

El reloj marcaba 1:05 del undécimo asalto cuando Caleb Plant cayó por segunda ocasión sobre la lona del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El estadounidense intentó levantarse después del primer derribo, pero sus piernas ya no respondían con la firmeza necesaria para escapar de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El mexicano fue detrás de él, acortó el espacio y soltó una combinación que terminó la pelea.

Russell Mora, el réferi, se interpuso. No hubo necesidad de esperar otra cuenta. Canelo había conseguido lo que buscaba desde que aceptó el combate y que era quitarle a Plant el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y reunir los cuatro campeonatos que reconocen los principales organismos del boxeo.

La fecha fue el 6 de noviembre de 2021. Este viernes se cumplen cinco años de aquella noche en la que el mexicano se convirtió en el primer campeón indiscutido de peso supermediano en la era de los cuatro cinturones.

Plant tenía una tarea: Canelo lo impidió

La pelea no comenzó como una exhibición del mexicano. Plant llegó invicto, con marca de 21 victorias y 12 nocauts, y utilizó su alcance, desplazamientos y jab para mantener a distancia a un rival que acostumbraba resolver los combates con golpes de poder.

Durante los primeros asaltos, el estadounidense consiguió complicarle el trabajo. Se movía lateralmente, cambiaba de posición y obligaba a Canelo a perseguirlo. El mexicano tenía que encontrar la manera de cerrar los espacios sin quedar expuesto a los golpes de respuesta.

La solución apareció en el cuerpo. Álvarez insistió con los golpes a las zonas blandas, castigó las costillas y fue reduciendo la movilidad de Plant. No necesitaba conectar una combinación espectacular en cada intercambio. Necesitaba que el estadounidense dejara de moverse con la misma facilidad.

Los números permiten dimensionar ese trabajo. Canelo conectó 53 golpes al cuerpo, contra apenas 13 de Plant. También terminó con ventaja en golpes conectados, 117 contra 101, de acuerdo con las estadísticas de ShoStats.

Dos caídas para terminar con el invicto

Plant llegó al undécimo asalto con resistencia suficiente para mantenerse en la pelea, pero ya no tenía el mismo margen para escapar. Canelo encontró el momento con un gancho de izquierda que lastimó al estadounidense. Después llegó un uppercut de derecha que lo mandó a la lona por primera vez en su carrera profesional.

Plant consiguió ponerse de pie. La cuenta le permitió continuar, aunque su desplazamiento ya no tenía la coordinación de los primeros episodios. Canelo no le concedió espacio para recuperarse. Lo persiguió y descargó otra combinación hasta provocar la segunda caída.

Mora detuvo el combate a un minuto y cinco segundos del final del undécimo round. Plant perdió su invicto y el cinturón de la FIB. Canelo agregó ese campeonato a los que ya tenía de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El mexicano mejoró entonces su récord a 57 victorias, una derrota y dos empates, con 39 nocauts.

Santos Saúl 'Canelo' Álvarez presume su colección de cinturones... recientemente agregó el supermediano del CMB, tras la victoria contra Christian Mbilli en Arabia Saudita 👊#BoxAzteca 🥊



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Una pelea que terminó con el abrazo que pocos esperaban

La rivalidad entre ambos había comenzado mucho antes de que sonara la campana. En septiembre de 2021, durante una conferencia de prensa para promocionar el combate, Álvarez y Plant intercambiaron golpes después de una discusión. La tensión continuó en las presentaciones posteriores y convirtió la pelea en uno de los acontecimientos más esperados de aquel año.

Sin embargo, cuando terminó el combate, los dos se encontraron en el ring y se abrazaron. Canelo reconoció la dificultad de su adversario y le expresó respeto. Plant había sido el último obstáculo para completar la colección de cinturones y también el primero en derrotarlo.

Canelo, primer mexicano campeón indiscutido

Álvarez se convirtió en el primer mexicano en ser campeón indiscutido y en el primer boxeador que reunió los cuatro títulos principales de la categoría supermediana desde que se estableció el sistema de cuatro organismos.

La conquista también llegó en un periodo de actividad extraordinaria. En menos de 12 meses había derrotado a Callum Smith, Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Cuatro combates que le permitieron pasar de ser campeón de tres organismos a controlar todos los cinturones de las 168 libras.

canelo titulos Canelo realizó seis defensas de sus títulos indiscutible.

En Las Vegas, aquella noche, no necesitó una decisión de los jueces ni una discusión sobre las tarjetas. La última imagen fue la de Canelo con los campeonatos alrededor de su cuerpo, después de haber derribado dos veces al hombre que conservaba la pieza que le faltaba.

Cinco años después, el 6 de noviembre de 2021 permanece como la fecha en que Saúl Álvarez completó una de las conquistas más importantes de su carrera. Los cuatro cinturones ya estaban en sus manos.