Canelo Álvarez suma 25 victorias en peleas de campeonato mundial: así construyó su legado de títulos

El boxeo mexicano ha encontrado en Saúl “Canelo” Álvarez uno de los máximos exponentes de su rica tradición pugilística. A lo largo de una carrera profesional que supera las dos décadas en la élite, el peleador tapatío ha logrado una hazaña reservada únicamente para las leyendas inmortales del deporte de los puños: acumular 25 victorias en combates con títulos mundiales de por medio.

Desde sus primeros pasos en los cuadriláteros hasta su consolidación como monarca en cuatro divisiones distintas, Álvarez ha construido un imperio a base de disciplina, evolución técnica y triunfos inolvidables ante los mejores nombres de su generación.

El camino de la gloria: de superwelter a la conquista de las cuatro divisiones para el Canelo Álvarez

La travesía titular del púgil jalisciense comenzó formalmente en marzo de 2011, cuando derrotó al británico Matthew Hatton para conquistar el cinturón vacante superwelter del CMB con apenas 20 años. Ese primer logro detonó una carrera ascendente donde Canelo no dudó en buscar los retos más exigentes del circuito comercial.

Su capacidad para subir de categoría manteniendo la potencia de sus nudillos le permitió coronarse en peso mediano ante leyendas como Miguel Cotto y Gennadiy Golovkin. Posteriormente, dio un golpe de autoridad al noquear al ruso Sergey Kovalev en peso semipesado y barrer la división de los supermedianos tras noquear a Caleb Plant, convirtiéndose en el primer campeón indiscutido latinoamericano en la era de los cuatro cinturones.

Noches memorables que consagraron al Canelo Álvarez en Las Vegas

Dentro de las 25 victorias de campeonato conseguidas por el mexicano, ciertos combates quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva del pugilismo global. La secuela frente a Gennadiy Golovkin en 2018 representó una lección de coraje y estrategia sobre el ring, mientras que su triunfo ante Daniel Jacobs confirmó su maestría para unificar fajas continentales.

Recientemente, al recuperar nuevamente el centro de atención con victorias categóricas en las grandes veladas internacionales, Canelo reafirmó que su vigencia trasciende épocas. Cada cinturón levantado y cada defensa exitosa argumentan de forma contundente su posición en el Olimpo del deporte azteca e internacional.