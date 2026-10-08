Canelo vs. Mbilli: Confirmada la cartelera completa que paralizará al mundo con Jaime Munguía, Divino Espinoza y Picasso peleando por México

El calendario del boxeo tiene marcada una fecha en rojo. El próximo 31 de octubre, Riad, Arabia Saudita, será escenario de una de las funciones más esperadas del año con el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez, quien volverá al ring después de más de un año de ausencia y de su derrota ante Terence Crawford.

La función “México vs. The World” tomó forma definitiva con la confirmación de una cartelera que reunirá a varios de los principales nombres del boxeo mexicano. Además del enfrentamiento entre Canelo y Christian Mbilli por el Campeonato Mundial Supermediano del WBC, Jaime Munguía, Rafael “El Divino” Espinoza y Lindolfo Delgado tendrán compromisos de alto nivel.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, la pelea estelar

Canelo Álvarez encabezará la función frente al francés Christian Mbilli, en una pelea por el Campeonato Mundial Supermediano del WBC.

THREE TITLE FIGHTS ADDED TO THE CANELO VS MBILLI UNDERCARD 🔥 🥊 Jaime Munguia vs Nikita Zon 🥊 Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra 🥊 Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov #CaneloMbilli | Oct 31st | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 https://t.co/h7OsCZjilZ — Ring Magazine (@ringmagazine) October 8, 2026

El combate representará el regreso del tapatío después de su presentación ante Terence Crawford, quien derrotó al mexicano en su último combate y le propinó una de las derrotas más importantes de su carrera.

Munguía sube al ring

La cartelera tendrá además la participación de Jaime Munguía, quien enfrentará a Nikita Zon.

El mexicano buscará continuar con su carrera en una función que tendrá a varias de las principales figuras nacionales concentradas en una misma noche.

Rafael Divino Espinoza defenderá el título mundial

Otro de los campeones mexicanos que tendrá acción será Rafael “El Divino” Espinoza.

El tapatío enfrentará a Lorenzo Parra por el Campeonato Mundial Pluma de la OMB, en uno de los combates que pondrá en juego un cinturón mundial durante la función en Arabia Saudita.

Espinoza se ha convertido en uno de los nombres mexicanos más relevantes de la división pluma y tendrá una nueva oportunidad para demostrar su condición de campeón.

Lindolfo Delgado, por un campeonato mundial

La cartelera también contempla a Lindolfo Delgado, quien se medirá con Arthur Biyarslanov por el Título Mundial Superligero de la FIB.

El mexicano tendrá uno de los desafíos más importantes de la noche en una división que contará con otro campeonato mundial en disputa.

