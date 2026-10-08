logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Canelo vs. Mbilli: Confirmada la cartelera completa que paralizará al mundo con Jaime Munguía, Divino Espinoza y Picasso peleando por México

La cartelera México vs. The World quedó definida para el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, con Canelo Álvarez ante Christian Mbilli como pelea estelar y varios títulos mundiales en disputa.

Proyecto nuevo (2).jpg
Canelo volverá al ring acompañado de una armada mexicana en la cartelera contra el mundo.|Especial

Escrito por: Ariel Velázquez

El calendario del boxeo tiene marcada una fecha en rojo. El próximo 31 de octubre, Riad, Arabia Saudita, será escenario de una de las funciones más esperadas del año con el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez, quien volverá al ring después de más de un año de ausencia y de su derrota ante Terence Crawford.

La función “México vs. The World” tomó forma definitiva con la confirmación de una cartelera que reunirá a varios de los principales nombres del boxeo mexicano. Además del enfrentamiento entre Canelo y Christian Mbilli por el Campeonato Mundial Supermediano del WBC, Jaime Munguía, Rafael “El Divino” Espinoza y Lindolfo Delgado tendrán compromisos de alto nivel.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, la pelea estelar

Canelo Álvarez encabezará la función frente al francés Christian Mbilli, en una pelea por el Campeonato Mundial Supermediano del WBC.

El combate representará el regreso del tapatío después de su presentación ante Terence Crawford, quien derrotó al mexicano en su último combate y le propinó una de las derrotas más importantes de su carrera.

Munguía sube al ring

La cartelera tendrá además la participación de Jaime Munguía, quien enfrentará a Nikita Zon.

El mexicano buscará continuar con su carrera en una función que tendrá a varias de las principales figuras nacionales concentradas en una misma noche.

Rafael Divino Espinoza defenderá el título mundial

Otro de los campeones mexicanos que tendrá acción será Rafael “El Divino” Espinoza.

El tapatío enfrentará a Lorenzo Parra por el Campeonato Mundial Pluma de la OMB, en uno de los combates que pondrá en juego un cinturón mundial durante la función en Arabia Saudita.

Espinoza se ha convertido en uno de los nombres mexicanos más relevantes de la división pluma y tendrá una nueva oportunidad para demostrar su condición de campeón.

Lindolfo Delgado, por un campeonato mundial

La cartelera también contempla a Lindolfo Delgado, quien se medirá con Arthur Biyarslanov por el Título Mundial Superligero de la FIB.

El mexicano tendrá uno de los desafíos más importantes de la noche en una división que contará con otro campeonato mundial en disputa.

Tags relacionados
Canelo Álvarez Jaime Munguía

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
9 OCT
TIGRES VS TOLUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca LIVE PREVIO

7:50 p. m.
9 OCT
TIGRES VS TOLUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca EN VIVO

8:45 p. m.
9 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
9 OCT
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana Live Previo

4:25 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS FECHA (1).jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana EN VIVO

4:48 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni

10:55 p. m.
10 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT