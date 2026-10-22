Chile vs México EN VIVO: ver gratis el resultado de la transmisión HOY jueves 22 de octubre; partido de Jornada 2 de la Selección Mexicana en la Copa Mundial Femenil Sub-17; marcador online

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 disputará su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA de la categoría de Marruecos 2026 ante su similar de Chile este jueves 22 de octubre, con la obligación de ganar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

El equipo mexicano perdió en su presentación ante España, mientras que las sudamericanas empataron con Australia, por lo que una derrota este día dejaría a las aztecas prácticamente fuera de la competición en el segundo partido del Grupo F.

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¿Dónde mirar en vivo México vs Chile sub 17 Femenil?

Podrás mirar en vivo el resultado, alineaciones, goles y actualizaciones en esta cobertura que estamos haciendo de la transmisión en directo del encuentro entre México y Chile. Este encuentro se disputará en la Academia Mohammed VI de Fútbol, el cual es un centro de alto rendimiento ubicado en Marruecos y fue inaugurado en el año 2009.

¿Qué pasa si México le gana a Chile en el Mundial Sub 17 Femenil?

México y Chile se encuentran en el Grupo F de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 y, de momento, la escuadra azteca no ha sumado puntos a lo largo del torneo, ya que perdió su primer encuentro, por lo que ganar este partido será de vital importancia para conseguir tres puntos y colocarse en el segundo lugar del grupo, solo por debajo de España, quienes tienen 6 puntos tras haber conseguido la victoria en sus dos primeros encuentros.

Por otra parte, en caso de que México empate contra Chile, conseguiría sumar solamente un punto y se colocaría empatada en el último lugar del grupo, ya que también Australia cuenta solamente con un punto, mientras que el conjunto chileno pasaría a tener dos puntos y se colocaría en el segundo lugar del grupo. Sin lugar a dudas, este encuentro será de vital importancia de cara a las aspiraciones del conjunto mexicano para avanzar a la siguiente ronda.