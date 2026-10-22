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Entrenadores terminan con el mito del sudor en el ejercicio: “Es una respuesta al esfuerzo físico”

Una serie de entrenadores han dado a conocer detalles interesantes respecto a la razón por la cual el sudor se hace presente durante el ejercicio.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El ejercicio se ha vuelto uno de los hábitos más practicados por las nuevas generaciones en México y el resto del mundo, mismas que entienden que bajar de peso es un acto de sentido común para tener un cuerpo no solo estético físicamente, sino también saludable al interior.

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Sin embargo, una de las cosas por las cuales las personas no deciden hacer ejercicio con más constancia es debido al sudor que esto genera. Ante tal situación, un experto en la materia ha revelado detalles respecto al mito de la sudoración al realizar actividad física sin importar la edad.

¿Qué hay detrás del sudor al momento de hacer ejercicio para bajar de peso?

En distintos medios de comunicación se menciona que el sudor, en esencia, no es un mecanismo que intuya una reducción de kilos al momento de hacer ejercicio, sino más bien una forma en cómo tu cuerpo libera líquidos mientras realiza activación constante, ya sea diaria o de forma más profesional.

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Sin embargo, el licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, Arnau Lloret, establece que sudar es una parte básica de la actividad física, así como un proceso necesario para que el rendimiento sea mejorable con el paso de los días y, con ello, tu salud sea cada vez más idónea.

En esencia, sudar mientras se realiza ejercicio prueba que el cuerpo está realizando de forma adecuada su trabajo a través del proceso de enfriamiento. Además, Lloret menciona que el cuerpo suele calentarse por el esfuerzo, por lo que este proceso ayuda a mantener una temperatura segura en el organismo.

¿De qué esta hecho el sudor, líquido que aparece cuando se realiza ejercicio?

El portal Vitónica menciona que el sudor no es más que agua y sales minerales, mismas que suelen aparecer mediante las glándulas sudoríparas. Dicho de otro modo, es este el que permite que el cuerpo siga haciendo ejercicio sin que la temperatura del mismo suba a niveles que generen problemas de salud en el organismo.

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