Si Chivas va por un delantero en el mercado de invierno; ¿quién sería?

Aunque ambas partes habían comenzado muy bien su separación, hoy la afición realmente extraña el vínculo que existía entre Armando González y las Chivas. Por ello, se indica que el equipo de trabajo del Guadalajara ve como su principal prioridad, reforzarse con un delantero que sea solución. La gran pregunta es: ¿qué ariete es el ideal para el Rebaño Sagrado?

Toluca vs Xolos de Tijuana, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Qué delantero podría llegar a Chivas rumbo al 2027?

Aunque hoy el equipo de Gabriel Milito debe resolver con lo que tiene, existe una preocupación de muchos alrededor de la falta de un killer como lo fue la Hormiga González durante el periodo 2025-2026… previo al Mundial. Por ello, se indica que la directiva iría por un delantero. Sin embargo, no se manejan nombres para solucionar dicha problemática.

Hablando de temas utópicos, en Europa los perfiles son pocos (salvo un regreso de Armando) y gente como Santiago Giménez no podría según la dinámica de contratación del club. En el ámbito local se habló mucho del nivel de Alí Ávila o el propio Luis Puente. Aunque otros indican que la solución debe buscarse en casa.

Ante la baja de la Hormiga, se hizo un trabajo de captación de las fuerzas básicas. Jesús Hernández o Anwar Ben Rhouma tienen bastante respaldo de parte de la afición, pues son arietes que han destacado en Tapatío y en la Sub-21. Sin embargo, tendrían que llenarle el ojo a Milito, para darles el último empujón como sucedió precisamente con González.

¿Cade Cowell es la solución para la delantera de Chivas?

Alguna parte de la afición ha indicado que el equipo debería darle una segunda oportunidad a Cowell. El hoy futbolista del New York Red Bull termina su préstamo en el club de la MLS en diciembre de este 2026. Si el equipo no hace válida la opción de compra o extiende su contrato, las Chivas deberían darle solución al caso de dicho futbolista. Sin embargo, en la etapa que compartieron el nacido en California y Milito, no hubo confianza de parte del argentino.