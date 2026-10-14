Gabriel Milito ya piensa en darle oportunidad a este delantero de Chivas

Vaya problemas tiene el conjunto rojiblanco en una etapa durísima de la temporada, donde las lesiones les invadieron como plagas. Se indica que Gabriel Milito podría tener hasta 7 bajas para el fin de semana, sin embargo también hay cierto empuje de la afición de subir a los muchachos que están cumpliendo muy bien en la cantera. Aunque en la delantera no hay bajas confirmadas, Anwar Ben Rhouma está apretando desde la Sub-21. ¿Es del agrado del estratega?

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¿Gabriel Milito subirá a la estrella de la Sub-21 de Chivas?

Una de las cosas positivas en el entorno del chiverío es que tiene a sus fuerzas básicas como una inyección de esperanza. El equipo está peleando de nueva cuenta en los partidos importantes y muchos canteranos están respondiendo. En este caso, se habla mucho de Anwar Kameel Ben Rhouma Torres.

El muchacho de 21 años nació en Las Vegas y tiene ascendencia mexicana y tunecina. Llegó desde Mazatlán para este torneo y el delantero ya respondió con 8 goles en 10 partidos como titular. Incluso al inicio de la campaña, tuvo minutos con el Tapatío, aunque se decidió regresarlo a la Sub-21, donde precisamente está figurando. ¿Gabriel Milito le tiene entre sus opciones?

En ese sentido, muchos quieren verle entre los protagónicos del equipo en niveles mayores. Sin embargo, el estratega argentino no tiene problemas en la delantera. Marín y Sepúlveda están sanos y ahorita se ha apostado por el proceso que lleva Jesús Hernández, quien parece que ganó la partida (al menos de entrada) tras la salida de Sergio Aguayo al futbol de Colombia.

#LigaMX #Chivas ♬ sonido original - Gambeta México @gambetamx ¿Quién es Anwar Kameel Ben Rhouma y cómo llegó a Chivas? 🔴⚪ Con apenas 21 años, este joven atacante nacido en Las Vegas y de ascendencia mexicana y tunecina se convierte en una de las apuestas más interesantes para las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado. ⚽🇲🇽🇺🇸🇹🇳 Descubierto en el proyecto Be Pro Soccer por Carlos Salcido y tras mostrar un gran rendimiento en las categorías inferiores de Mazatlán (19 goles en 54 partidos), Ben Rhouma llega para integrarse a la Sub-21 y al Tapatío. Un perfil zurdo, rápido y con capacidad para jugar como centrodelantero o mediapunta. ¿Crees que pronto dé el salto al primer equipo con Gabriel Milito? 💬👇 @chala_tercertiempo #futbol

¿Gabriel Milito cambiará de estrategia con tantas lesiones?

Otro de los puntos que podría impedirle a Kameel Ben Rhouma subir un poco más rápido... es el planteamiento de Gabriel Milito. El profesor no mueve su esquema táctico, donde solamente utiliza un delantero centro. Ante eso, la dinámica es Marín- Sepúlveda o Sepúlveda-Marín, por lo que Hernández, Ben Rhouma y el resto de talentos de la cantera tienen que seguir peleando. Es decir, continuar con su proceso y primero llenar el ojo del cuerpo técnico del Tapatío.