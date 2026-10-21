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La ciencia detrás de los golpes de Canelo Álvarez: así utiliza tecnología de punta para prepararse contra Christian Mbilli

Saúl Canelo Álvarez ha montado un entrenamiento exigente para su pelea en Arabia Saudita en contra de Christian Mbilli; nuevos e innovadores procedimientos ha usado para este combate.

canelo entrenamiento pelea

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha quedado satisfecho con su campamento para enfrentar a Chrisitian Mbilli en Arabia Saudita el 31 de octubre, teniendo entre sus rutinas de entrenamientos, los tanques de agua que se colocan como una mochila en la zona alta de la espalda, lo que cada vez se ha popularizado más por sus resultados.

A Canelo se le ha visto con esos cilindros en la espalda, lo que detona mucha resistencia y equilibrio, pues con el movimiento propio del cuerpo, la presión y agitación del agua generan esa resistencia para un deporte como el boxeo.

Uno de los grandes beneficios es el impacto en el Core (zona media), que son los músculos abdominales, lumbares y del suelo pélvico deben trabajar el doble para estabilizar la columna frente a las sacudidas del agua.

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Si los entrenamientos de este tipo de artefactos son constantes, y se usan en rutinas exigentes, los beneficios se notan al no tener el tanque en las espaldas, teniendo mejor movilidad, mayor velocidad y el fortalecimiento mayúsculo de los músculos lo que forma un peleador más fuerte y resistente.

canelo entrenamiento pelea septiembre

Christian Mbilli, presume entrenamiento con pelotas de goma

Si el entrenamiento de Canelo resulta innovador, el de Mbilli es más tradicional pero muy efectivo. El mismo Rocky Balboa en sus películas entrena con algo similar a lo de Mbilli, usando pelotas de goma que al rebotar son agarradas en el aire para mantener en alerta la mente y los reflejos, con lo que los golpes se pueden eludir y las reacciones para atacar se vuelven más refinadas,

Recientemente Mbilli mostró algo similar en su campamento ese uso de las pelotas y la reacción espontánea.

TV Azteca transmitirá Canelo vs Mbilli EN VIVO

La pelea de Canelo Álvarez en contra de Mbilli, la podrás ver EN VIVO este próximo sábado 31 de octubre por Azteca Siete, donde Canelo podrá tener de vuelta a su cintura el campeonato de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

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