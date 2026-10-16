Vaquero Navarrete anuncia el cierre de su preparación para DERROTAR a O’Shaquie Foster: ESTÁ EL TRABAJO HECHO

Luego de semanas de intenso trabajo con sparrings, acondicionamiento físico, corriendo kilómetros y levantando peso, el peleador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete dio a conocer que ha terminado con la etapa de entrenamiento enfocado en derrotar a O'Shaquie Foster el próximo 24 de octubre en la Frost Bank, Arena de San Antonio Texas.

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Será en el ring instalado en la casa de los Spurs de San Antonio de la NBA, donde Vaquero busque la unificación en peso superpluma anhelando quitarle a Foster su título de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, para sumarlos a los que ya lleva en su cintura, que son los de la Federación Internacional de Boxeo y el de la Organización Mundial de Boxeo.

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Foster tiene un plan idéntico, vencer al mexicano y despojarlo de esos dos títulos, por lo que el combate francamente luce muy interesante y el de San Juan Zitlaltepec, no duda en que será el pleito más importante de toda su carrera por lo que está en disputa, por el nivel de su rival y por estar cerca del cinturón verde y oro del CMB.

Por ello es que redobló esfuerzos junto a su equipo de trabajo en el pueblo de Zitlaltepec de donde es oriundo, para poder vencer, y sin escatimar en ese trabajo duro que sostuvo por casi nueve semanas rumbo al choque campeonil.

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Vaquero Navarrete: ESTA EL TRABAJO HECHO para la pelea del 24 de octubre

Con un emotivo mensaje, Vaquero Navarrete cerró la preparación para el 24 de octubre, agradeciendo a todos los involucrados en el entrenamiento y dejando como remate: "Voy a representar todo el trabajo que hicimos con el corazón y la gallardía que nos caracteriza campeones".

Así es como el peleador campeón en tres divisiones en el boxeo profesional, le pone el cerrojazo a la preparación y ahora se enfoca en el viaje a San Antonio, Texas para la semana de pelea en la que solo afinará detalles rumbo a la ceremonia de pesaje y para el combate que estará lleno de energía ante Foster.