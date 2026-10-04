Cruz Azul vs Galaxy: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY domingo 4 de octubre, partido amistoso en Estados Unidos

Choque de titanes de la Concacaf en suelo californiano cuando Los Angeles Galaxy reciba en su cancha a la Máquina Celeste de Cruz Azul en duelo amistoso en esta Fecha FIFA. El conjunto mexicano viene de empatar en un partidazo ante los Diablos Rojos del Toluca y busca seguir en las primeras posiciones, por otro lado, el club estadounidense querrá mantener las sensaciones en el terreno de juego para soñar con los play-offs de la Major League Soccer.

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