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Cruz Azul vs Galaxy: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY domingo 4 de octubre, partido amistoso en Estados Unidos

La Máquina Celeste visita Carson, California para verse las caras con el cuadro angelino en busca de mantener la actividad en este parón de Fecha FIFA.

Cruz Azul Galaxy

Escrito por: Erick De la Rosa

Choque de titanes de la Concacaf en suelo californiano cuando Los Angeles Galaxy reciba en su cancha a la Máquina Celeste de Cruz Azul en duelo amistoso en esta Fecha FIFA. El conjunto mexicano viene de empatar en un partidazo ante los Diablos Rojos del Toluca y busca seguir en las primeras posiciones, por otro lado, el club estadounidense querrá mantener las sensaciones en el terreno de juego para soñar con los play-offs de la Major League Soccer.

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