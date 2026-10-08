Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY jueves 8 de octubre del Juego 4 de playoffs de la MLB 2026; marcador online

Este jueves 8 de octubre, los Chicago White Sox y los Cleveland Guardians se enfrentan en un dramático Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS).

Los White Sox lideran la serie 2-1 y buscarán aprovechar la localía en el Guaranteed Rate Field para conseguir el pase a la Serie de Campeonato, mientras que Cleveland saltará al diamante con la única misión de mantenerse con vida en la postemporada.

Los Guardians llegan a este compromiso con un fuerte impulso anímico tras evitar la barrida ayer con una contundente victoria de 9-3. El duelo monticular para este importante juego será una revancha del primer juego, protagonizado por dos abridores zurdos.

Cleveland mandará a la lomita a Parker Messick, quien necesita alargar su salida para dar descanso a un bullpen desgastado, mientras que Chicago apostará por Hagen Smith para silenciar a la ofensiva visitante y asegurar la eliminatoria.

Te invitamos a leer: Tampa Bay Bucaneers vs Dallas Cowboys EN VIVO: ver GRATIS el resultado de transmisión de partido de Dak Prescott HOY jueves 8 de octubre en el inicio de la Semana 5 de la NFL; marcador de Thursday Night Football

El playball de este emocionante encuentro de Grandes Ligas está programado para hoy a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Te puede interesar: Construyen estadio que parece volcán: tendrá 15 niveles y el proyecto supera el costo del Estadio BBVA