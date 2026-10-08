Construyen estadio que parece volcán: tendrá 15 niveles y el proyecto supera el costo del Estadio BBVA

El terreno que ocupaba el antiguo Estadio del Ejército, antigua sede del Aurora FC, ubicado entre las zonas 5 y 10 de la Ciudad de Guatemala, albergará el nuevo complejo de infraestructura deportiva y comercial denominado Distrito Futeca.

El proyecto tiene como propósito incrementar la capacidad de aforo para eventos en el país y atraer actividades deportivas y de entretenimiento a nivel internacional, para competir en el mercado de recintos masivos dentro de la región centroamericana.

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Foro Futeca: Especificaciones de aforo

Según las proyecciones técnicas, las instalaciones del denominado Foro Futeca tendrán capacidad para 21,000 espectadores en configuración para eventos deportivos y el aforo se expandirá para recibir hasta 35,000 asistentes durante la realización de conciertos masivos.

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El diseño arquitectónico del inmueble, cuyas líneas toman referencias de la geografía del país simulando un volcán de 15 niveles, se integrará urbanísticamente con vías de acceso circundantes como la Avenida Reforma, Campo Marte y la Zona 15, en Guatemala.

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La primera fase de ejecución contempla la construcción de un área comercial con oferta gastronómica, sucursales bancarias y supermercados, así como la edificación de un hotel destinado a cubrir la demanda de alojamiento generada por los asistentes a los eventos.

Adicionalmente, el complejo contará con un centro de convenciones proyectado específicamente para la organización de ferias, congresos y exposiciones corporativas a nivel internacional.

Con esta obra, desarrollada por Futeca Corporación, el espacio del antiguo estadio se transforma en un nuevo epicentro destinado a la gestión de eventos masivos, el turismo y la actividad comercial en la capital guatemalteca.

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Inversión de Distrito Futeca frente al Estadio BBVA

El desarrollo del megaproyecto Distrito Futeca en la Ciudad de Guatemala representa una inversión total proyectada de 350 millones de dólares (cifra que se elevó desde los 250 millones contemplados en su anuncio inicial).

En términos de presupuesto de infraestructura deportiva y de entretenimiento a nivel regional, esta cifra supera el costo de construcción del Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, Nuevo León, México.

El recinto mexicano, inaugurado en agosto de 2015 como sede del Club de Futbol Monterrey y ahora ya estadio mundialista (2026), requirió una inversión total de 200 millones de dólares. En consecuencia, el costo de ejecución del Distrito Futeca en Guatemala sobrepasa por 150 millones de dólares la inversión requerida para el desarrollo del inmueble mexicano.

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