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Cleveland Guardians 4-1 Chicago White Sox EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 7 de octubre, juego 3 de Munetaka Murakami en playoffs de la MLB 2026, marcador online

No hay mañana para Cleveland en patio ajeno, los Guardians tienen que sacar el triunfo forzosamente si quieren seguir en la postemporada y para ello mandan a Espino a la lomita.

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox

Escrito por: Erick De la Rosa

Partido crucial para los Cleveland Guardians ante los Chicago White Sox en el juego 3 de la serie en los playoffs de la MLB. El equipo de la Ciudad de los Vientos llega con ventaja de dos victorias y si saca una más, avanza a la ronda divisional. Por otro lado, el cuadro visitante no tiene margen de error y depende de una buena salida de Espino para conseguir el triunfo. De avanzar, Munetaka Murakami estaría jugando su primera serie de campeonato en la Liga Americana y los de Chicago estarían esperando al ganador de la serie entre Yankees y Rays.

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¿Dónde mirar en vivo White Sox vs Guardians?

Podrás mirar totalmente gratis y en vivo la cobertura que estamos realizando del juego 3 de Chicago White Sox contra los Cleveland Guardians aquí. Sigue toda la acción, entrada a entrada, y no te pierdas de los pitcheos, jugadas y alineaciones.

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