Así como muchos se preguntan por lo que necesita el Club América para ser líder del Apertura 2026 en la rama varonil, el equipo femenil también tiene motivos para celebrar. Una estrella actual consiguió un nuevo reconocimiento individual, pues Geyse Ferreira ingresó entre las 10 máximas goleadoras en la historia de las Águilas.

Mientras el América planea bajas en su rama varonil, su equipo femenil disfruta del gran momento de la delantera brasileña. En menos de un año con las Águilas, Geyse ya suma 33 anotaciones y continúa acercándose a las principales referentes ofensivas del club.

Geyse Ferreira Club América Femenil

¿A cuántos goles está Geyse Ferreira de Scarlett Camberos?

Ferreira llegó a 33 goles con la camiseta azulcrema y superó a Alison González, quien registra 27. De esta manera, Geyse se ubicó en el 10º puesto de la clasificación histórica y tiene a Montserrat Saldívar, con 42 tantos, como su siguiente referencia.

Más arriba aparece Scarlett Camberos, quien ocupa el 3º lugar con 66 anotaciones. Por lo tanto, Geyse necesita marcar otros 33 goles para igualarla y 34 para superarla.

Scarlett Camberos club américa balón de oro (Crédito: MexSport)

Su rendimiento en el Apertura 2026 explica buena parte de este ascenso. Durante la fase regular anotó 21 goles en 14 partidos y consiguió su primer campeonato de goleo, el tercero en la historia del América Femenil. También repartió 7 asistencias, para un total de 28 G+A.

Las 10 máximas anotadoras del Club América Femenil

Esta es la clasificación histórica de goleadoras del conjunto azulcrema:

Kiana Palacios: 91 goles. Daniela Espinosa: 86 goles. Scarlett Camberos: 66 goles. Irene Guerrero: 54 goles. Casandra Cuevas: 53 goles. Katty Martínez: 53 goles. Lucero Cuevas: 49 goles. Sarah Luebbert: 46 goles. Montserrat Saldívar: 42 goles. Geyse Ferreira: 33 goles.

Geyse Ferreira Geyse Ferreira lidera la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil (Crédito: @AmericaFemenil / X)

La brasileña llegó al América en enero de 2026, tras su paso por Manchester United y Gotham FC. En su primera temporada con las Águilas fue clave en los títulos de Liga MX Femenil, Concacaf W Champions Cup y Campeón de Campeonas.

Además, el equipo dirigido por Ángel Villacampa sigue en competencia en el Apertura 2026, después de superar a Toluca por un global de 6-0 y avanzar a las semifinales. Geyse podrá seguir marcando goles antes del final del año.