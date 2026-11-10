Club América ya planea las bajas: quiénes saldrían del equipo después del Apertura 2026

Así como el Club América dejaría de jugar en el Estadio Banorte, la directiva azulcrema también comienza a preparar los cambios que podría tener el plantel para el próximo semestre. Con la fase regular del Apertura 2026 cerca de terminar, Santiago Baños y compañía ya analizan posibles salidas de cara al mercado invernal.

Mientras el América confirmó que los boletos tendrán un precio más bajo para la Liguilla, Guillermo Almada y la directiva también trabajan en la planificación del Clausura 2027. Por ahora, hay varios futbolistas que aparecen entre los candidatos a dejar la institución, aunque todavía no existen confirmaciones oficiales sobre sus destinos.

Foto oficial del Club América América, con cuadro incompleto ante Tigres; ¿qué jugador no estará disponible? (X: América)

Todo lo que se sabe de las posibles bajas del América para el Clausura 2027

Uno de los nombres que aparece en la lista es José “Pantera” Zúñiga, quien no fue registrado durante el Apertura 2026. La directiva buscaría otras características para reforzar el ataque, por lo que su continuidad estaría en duda.

Otro caso es el de Víctor Dávila, pues el chileno se recupera de una rotura de ligamento cruzado. Además, ante la competencia de Miguel Borja y Henry Martín en la delantera, se contempla la posibilidad de una salida o un préstamo. Además, Raphael Veiga terminará su préstamo y deberá volver a Palmeiras.

José Zuñiga (MEXSPORT)

Alexis Gutiérrez y Cristian Borja también podrían entrar en la lista de transferibles. En el caso del primero, su participación disminuyó durante el semestre, mientras que el lateral izquierdo sería una de las posiciones que América buscaría reforzar. Incluso se analiza anticipar el regreso de Thiago Espinosa, actualmente cedido a Peñarol.

Erick Sánchez América final Erick Sanchez, Cristian Caldeeron, Brian Rodriguez, Victor Davila of America during the Semifinal second leg match between Cruz Azul and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2024 at Ciudad de los Deportes Stadium on December 08, 2024 in Mexico City, Mexico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Resumen de los jugadores del América que podrían salir en el mercado invernal

José “Pantera” Zúñiga: No fue registrado y podría salir.

No fue registrado y podría salir. Víctor Dávila: Se analiza una transferencia o préstamo.

Se analiza una transferencia o préstamo. Alexis Gutiérrez: Su participación disminuyó.

Su participación disminuyó. Cristian Borja: Podría ser transferible.

Podría ser transferible. Raphael Veiga: Termina su cesión y volverá a Palmeiras.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Cruz Azul vs America Veiga es una de las piezas más importantes del cuadro de Coapa. (Brandon/Brandon)

Posibles refuerzos del América para el Clausura 2027

En cuanto a las incorporaciones, América tendría como prioridades un mediocampista de contención y un lateral izquierdo. Entre los nombres mencionados para reforzar el equipo aparecen Víctor Felipe Méndez, de Colo-Colo, y Luis Chávez, del Dinamo de Moscú, aunque por ahora se trata de opciones vinculadas al mercado y no de fichajes confirmados.