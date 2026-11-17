Luego de la victoria de México vs Jamaica en Monterrey en la vuelta de los cuartos de final, los cuatro equipos que jugarán las semifinales de la Concacaf Nations League 2027 quedaron definidos: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá serán las cuatro selecciones nacionales que buscarán el campeonato de esta temporada.

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México derrota a Jamaica y avanza a semifinales de la Nations League 🇲🇽



Rafa Márquez consigue su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana y lo hace por la mínima en la Ciudad de Monterrey 🔥#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/k3eaWZuXUk — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 18, 2026

México se medirá vs Estados Unidos en la primera de las semifinales, luego de que México venciera a Jamaica y los de Mauricio Pochettino golearan a Haití. Por otra parte, Canadá - que goleó a Guatemala de Luis Fernando Tena- se enfrentará a Panamá, que doblegó a Curazao en Ciudad de Panamá.

¿Por qué México jugará vs Estados Unidos en las semifinales del Final Four de la Nations League 2027 de la Concacaf?

México jugará vs Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League 2027 por el sistema de acumulado de puntos que registraron ambas selecciones, de acuerdo al reglamento de la Confederación.

El reglamento de la Concacaf sostiene que cada equipo ganara tres puntos por un partido ganado, un punto por tener un empate y obtendrá cero puntos por perder un juego. En el caso de México, obtuvo sólo tres unidades por ganar un partido y perder el otro. En el caso de Estados Unidos registró dos victorias tras ganar sus dos partidos vs Haití. México quedó en cuarto lugar, mientras que Estados Unidos en primero, en dicha tabla general.

Canadá terminó en segundo lugar, luego de vencer en sus dos partidos, pero con menor diferencia de goles que Estados Unidos. Mientras que Panamá terminó en tercer sitio, luego de obtener cuatro puntos, productor de un triunfo y un empate en los cuartos de final.

La pelea por el bicampeonato continúa 🇲🇽 pic.twitter.com/of5GFtDeZY — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 18, 2026

¿México calificó directo a la Copa Oro 2027 tras eliminar a Jamaica?

Sí, México calificó directamente a la Copa Oro 2027 tras eliminar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2027. Si el cuadro que dirige Rafael Márquez hubiera perdido, tendría que pasar por el repechaje, instancia que nunca ha jugado en su historia.

Así, México se unió a Estados Unidos, Panamá y Canadá como los últimos invitados que califican directo a la Copa Oro 2027, certamen que premia a los mejores equipos de la Concacaf.