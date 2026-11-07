CONFIRMADO: Pumas FICHA a delantero estrella en pleno Apertura 2026; se queda con Club Universidad hasta 2029

Robert Morales se ha convertido en uno de los hombres más determinantes de Pumas en el vigente Apertura 2026 y por ende el club Universitario ha decidido efectuar la opción de compra y pagar los cinco millones de dólares que pide el Toluca, conjunto dueño de su carta, de acuerdo con información de César Luis Merlo.

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Pumas comprará la carta de Robert Morales

Robert Morales llegó a Pumas como refuerzo para el presente Clausura 2026 procedente del Toluca y durante sus dos torneos en el conjunto Universitario ya se ha convertido en uno de los hombres claves del equipo, con cuatro anotaciones y cuatro asistencias en el presente Apertura 2026 que tienen al equipo peleando por meterse en puestos de Liguilla.

La directiva Auriazul está contenta con el rendimiento del delantero, por lo que efectuará la opción de compra de su carta y pagará los 5 millones de dólares que piden los Diablos Rojos por el paraguayo, además de ofrecerle un contrato hasta el 2029.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Pumas UNAM vs Cruz Azul - Final Vuelta Robert Morales celebrates his goal 1-0 of Pumas during the Final second leg match between Pumas UNAM vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 24, 2026 in Mexico City, Mexico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

En su estancia como Universitario, Morales ha disputado 40 partidos en los que ha convertido 14 goles, además de contribuir con seis asistencias, números suficientes para garantizar su continuidad con el equipo del Pedregal.

Solo es cuestión de afinar algunos detalles para cerrar el nuevo contrato que incluirá ajustes a su sueldo