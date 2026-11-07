CONFIRMADO: Las fechas y horarios de los partidos de Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Concluyó la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX y ahora ocho equipos buscarán superar los Cuartos de Final y seguir avanzando en su camino por conquistar el título de campeonas del futbol mexicano.

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Fechas y horarios de los Cuartos de Final de la Liga Femenil MX

Partidos de Ida

Martes 10 de noviembre

19:00 horas | Pumas vs Tigres, Estadio Olímpico Universitario

21:00 horas | Bravas de Juárez vs Chivas, Estadio Olímpico Benito Juárez

Miércoles 11 de noviembre

19:00 horas | América vs Toluca, Estadio Azteca

21:00 horas | Pachuca vs Rayadas, Estadio Hidalgo

Partidos de Vuelta

Sábado 14 de noviembre

17:00 horas | Tigres vs Pumas, Estadio Universitario de Nuevo León

21:00 horas | Chivas vs Bravas de Juárez, Estadio Akron

Domingo 15 de noviembre

19:00 horas | Rayadas vs Pachuca

21:10 horas | Toluca vs América, Estadio Nemesio Diez

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El Club América y las Rayadas concluyeron el torneo como los mejores equipos de la fase regular con 37 puntos cada una, pero con mejor diferencia de goles para las Águilas que sellaron un campeonato histórico con 63 anotaciones y sendas goleadas ante sus rivales, como Cruz Azul (10-0), Atlético de San Luis (7-0) y Atlante (6-0).

Además, las Azulcremas también tuvieron en sus filas a la campeona de goleo Geyse, quien conviertió 21 anotaciones marcando en 13 de los 14 partidos y quedando solo en blanco en el último encuentro disputado del América frente a las Chivas.

Sin embargo, a pesar de su buena campaña, el América eligió no cerrar como local los Cuartos de Final ante el Toluca, debido a los compromisos comerciales del Estadio Azteca con la NFL.

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