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Fútbol

Croacia 1-2 España: El campeón del mundo sigue con paso perfecto en la UEFA Nations League

Duelo en el grupo 3 de la Liga A en la UEFA Nations League, el cuadro ibérico sacó las tres unidades a domicilio y es líder solitario de su grupo a pesar del triunfo inglés.

Croacia España

Escrito por: Erick De la Rosa

Croacia y España se verán las caras en la jornada 4 de la UEFA Nations League en un partido que pinta lleno de emociones desde el primer minuto. El actual monarca del mundo llega con pleno de victorias y querrá repetirle la dosis a Luka Modric y compañía, quienes cayeron en suelo español. Por otro lado, el conjunto balcánico está urgido de puntos y más aún, tiene una pésima diferencia de goles tras caer estrepitosamente con Inglaterra, por lo que hoy necesita mínimo el empate.

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