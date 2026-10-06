Croacia 1-2 España: El campeón del mundo sigue con paso perfecto en la UEFA Nations League

Croacia y España se verán las caras en la jornada 4 de la UEFA Nations League en un partido que pinta lleno de emociones desde el primer minuto. El actual monarca del mundo llega con pleno de victorias y querrá repetirle la dosis a Luka Modric y compañía, quienes cayeron en suelo español. Por otro lado, el conjunto balcánico está urgido de puntos y más aún, tiene una pésima diferencia de goles tras caer estrepitosamente con Inglaterra, por lo que hoy necesita mínimo el empate.

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