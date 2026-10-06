México vs. Chile: ¿Dónde ver HOY EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA 2026 de octubre; canal de tv abierta para ver el juego?

Esta Fecha FIFA de octubre nos trae un cierre imperdible para la Selección Mexicana en esta renovada etapa bajo el mando técnico de Rafael Márquez. El combinado azteca se alista para un examen de alto voltaje frente a su simular de Chile, un duelo de pronóstico reservado donde México busca afinar su funcionamiento colectivo, corregir detalles tras el reciente tropiezo ante Estados Unidos y regalarle una alegría contundente a toda la afición azteca.

El encuentro comenzará a las 20:30 horas tiempo del centro de México en la cancha del Coliseum de Los Angeles, California

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Como ya es una tradición, la cobertura arrancará mucho antes del silbatazo inicial con un previo imperdible. La mesa más picante de la televisión deportiva estará al pie del cañón con el análisis táctico, las últimas alineaciones confirmadas, el reporte de última hora desde el estadio y el debate sobre el recambio generacional que encabeza Rafa Márquez en el banquillo.

Prepárate para disfrutar de la mejor narración y el análisis sin filtros del mejor equipo de la televisión mexicana: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero "Warrior", quienes le pondrán el toque único, la pasión y el humor que solo ellos saben imprimirle a los colores de nuestra selección.

