Cruz Azul: estos son los 5 estadios donde La Máquina ganó sus 10 títulos

Parece que la etapa más oscura (deportivamente hablando) de Cruz Azul es cosa del pasado. Aunque el equipo llegaba a las finales, una sequía de más de 20 años carcomió a los aficionados celestes. Por eso hoy, existe una gran ilusión después del título con Joel Huiqui. Y así, es buen momento para pensar en todos los estadios donde La Máquina ha levantado sus 10 trofeos de campeones de la primera división.

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¿Cuáles son los 5 estadios donde Cruz Azul fue campeón en toda su historia?

La historia de los celestes es de las más fructíferas - en todos los sentidos - dentro del futbol nacional. Por ello, es obligación de sus aficionados conocer aspectos como estos. Con grandes sequías y situaciones diversas… lograron poner fin a su malaria en el 2021 al derrotar al Santos y conseguir la ansiada novena estrella. Y estos son los estadios donde Cruz Azul se coronó en la primera división de México.

1968-69 - Estadio Nou Camp ante León

México 1970 - Estadio 10 de Diciembre (Hidalgo) contra Pachuca

1971-72 - Estadio Azteca frente al América

1972-73 - Estadio Cuauhtémoc (Puebla) ante León

1973-74 - Estadio Azteca contra el Atlético Español

1978-79 - Estadio Azteca frente a los Pumas

1979-80 - Estadio Azteca ante los Tigres

Invierno 1997 - Estadio Nou Camp contra León

Clausura 2021 - Estadio Azteca frente a Santos

Clausura 2026 - Estadio Olímpico Universitario ante los Pumas

En resumen, Cruz Azul ganó 5 de sus títulos (la mitad) en el Coloso de Santa Úrsula, curiosamente dos en el Nou Camp de León, uno en Hidalgo en sus inicios como club, otro en el Estadio Cuahtémoc y el último justamente en Ciudad Universitaria. Nunca ganaron en el Ciudad de los Deportes y hoy la afición se impacienta en la búsqueda de un estadio propio.

¿Cuáles son las noticias más recientes sobre el nuevo estadio de Cruz Azul?

Aunque el proyecto ya se anunció con bombo y platillo, los avances no se ven claros. Supuestamente ya están conseguidos los terrenos en la Ciudad de México, porque aunque les han dado facilidades en espacios como el Estado de México, la misión de la Cooperativa es conseguir la edificación del inmueble en la capital mexicana. En ese sentido, los primeros anuncios indicaron que la primera piedra del nuevo estadio de Cruz Azul se pondría a finales de este mismo 2026. Pero la realidad es que no hay nada concreto hasta el momento.