Estas son las razones por las que Cruz Azul no compró el Estadio Ciudad de los Deportes

La relación entre La Máquina cementera y el Estadio Ciudad de los Deportes es bastante extraña desde hace muchos años. Hasta hace poco realmente era el recinto que valía como su única casa, sin embargo hubo dos grandes problemas que evitaron que la Cooperativa de Cruz Azul se hiciera de este inmueble. He aquí las razones por las cuales el también llamado Estadio Azul no es propiedad del equipo.

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¿Por qué Cruz Azul no es dueño del Estadio Ciudad de los Deportes?

La realidad es que este inmueble fue la casa del equipo celeste durante muchos años, hasta que tuvieron un retorno al Estadio Azteca en la época reciente. Sin embargo, ante la falta de un estadio propio, el equipo ha rondado de inmueble en inmueble y este Apertura 2026 lo iniciarán en Querétaro. Por ello, se recuerda la negativa que recibió el equipo cuando quisieron comprar el Ciudad de los Deportes hace unos años.

Cuando Cruz Azul llegó con una oferta con los dueños del estadio, ellos pusieron dos condiciones para lograr la venta. Según los reportes, estos pidieron cierto porcentaje del boletaje en cada partido y que ellos se encargarían de la comercialización dentro de las instalaciones. Ante eso, el negocio se vio imposible de continuar para los celestes.

Lamentablemente para la afición, el inicio de este Apertura 2026 está marcado por una nueva mudanza e inestabilidad para apoyar al equipo como les gustaría. Aunque en la J1 iniciarán visitando San Luis, se tenía presupuestado que (hasta hace unos días) el Estadio Azteca abriera sus puertas tras el Mundial con un Cruz Azul vs Puebla… el cual ahora se jugará en La Corregidora.

¿Cuándo debutaría Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Confirmada que la segunda fecha se jugaría en Querétaro, Cruz Azul apresuraría el paso junto con la Liga MX para dejar en las mejores condiciones un recinto que comenzaba a vivir en el abandono. En ese sentido, algo que ayudará a los encargados de dichas tareas, es la interrupción de la liga mexicana por la disputa de la Leagues Cup.

Entre principios y mediados de agosto, se juega este torneo entre MLS y Liga MX, el cual hace que el siguiente encuentro en el Ciudad de los Deportes sea el de la Fecha 5. Este juego está calendarizado para ocurrir el próximo 22 de agosto, lo cual le da básicamente un mes de oportunidad para que la gente vaya al debut de su equipo en CDMX cuando reciban al Atlas.