La impresionante marca que Miguel Borja alcanzó en sus primeros 100 minutos con América

El fichaje de Miguel Borja se ha convertido en uno de los más efectivos en la historia reciente del Club América, pues en poco más de 100 minutos el delantero colombiano ha respondido no solo con grandes actuaciones, sino con goles que han significado puntos para el equipo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, a pesar de tener 33 años de edad, Miguel Borja se encuentra en un excelente estado de forma que ha demostrado en los partidos que ha tenido con el Club América, institución en la que ha logrado una impresionante marca con muy pocos minutos en el campo.

¿Qué marca alcanzó el América con Miguel Borja?

Miguel Borja apenas suma 111 minutos oficiales como jugador del América luego de la participación que ha tenido en los últimos tres compromisos, siendo estos el Clásico Joven frente al Cruz Azul, el Clásico Nacional contra las Chivas y, finalmente, el duelo ante los Rayos del Necaxa.

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En esta cantidad de tiempo, Miguel se ha hecho presente en el marcador en cuatro ocasiones, destacando el doblete obtenido ante el Rebaño Sagrado. Con ello, Borja se convirtió, de acuerdo con información del portal Apunte 1916, en el octavo jugador en la historia del América en anotar en sus primeros tres partidos con el club.

De hecho, la fuente detalla que el último en haber logrado esto fue el chileno Reinaldo Navia hace más de dos décadas, lo cual habla del impacto que Miguel Borja ha tenido en la Liga BBVA MX entrando de cambio o, bien, como titular tal y como ocurrió frente a los Rayos.

¿Miguel Borja será titular en el próximo juego del América?

Una vez superada la fecha FIFA de septiembre y octubre, América volverá a la Liga BBVA MX para disputar la Jornada 11 para enfrentar a Rayados de Monterrey el 11 de octubre a las 9 de la noche, en un duelo en donde seguramente Miguel Borja partirá como delantero titular.

