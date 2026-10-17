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Cruz Azul vs Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la jornada 12 de la Liga BBVA MX, marcador online

Los Bravos se meten al sur de la capital mexicana en busca de dar el batacazo de la jornada ante una Máquina que quiere subir en la tabla general.

Cruz Azul Juárez

Escrito por: Erick De la Rosa

Duelo de pronóstico reservado en el Estadio Banorte, el Cruz Azul recibe a los Bravos de Juárez en un partidio que pinta para estar lleno de emociones desde el primer minuto. El actual monarca del futbol mexicano llega como favorito para sacar las tres unidades, sin embargo, el equipo fronterizo olvidó su mal arranque de semestre y querrá puntuar en una de las canchas más complicadas de la Liga MX.

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