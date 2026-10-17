León vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la jornada 12 de la Liga BBVA MX, marcador online

Duelo de equipos históricos desde el Bajío mexicano, la Fiera abre las puertas de su casa para recibir a las Águilas del Club América. El cuadro dirigido por Guillermo Almada llega como líder por diferencia de goles sobre Atlas y lo que pueda hacer Toluca en su partido contra el Atlético San Luis. Por otro lado, el equipo local está en zona de liguilla, sin embargo, es vital sumar unidades para no complicarse la clasificación.

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