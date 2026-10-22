Esta es la verdadera razón por la que Drew McIntyre escogió a las Chivas

Con la compra de AAA por parte de WWE, la relación y/o vínculo de la afición mexicana con los luchadores de la empresa estadounidense se ha hecho más cercana. Y este año el gusto del peleador escocés quedó unido a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Pero esta es la verdadera razón de que Drew McIntyre se hiciera aficionado del equipo tapatío.

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¿Por qué Drew McIntyre se hizo aficionado de las Chivas?

La realidad es que el luchador de la WWE concretó una relación con el conjunto del chiverío de manera orgánica. Previo a su lucha en la noche uno de Wrestlemania 41, Drew McIntyre tuvo una interacción con un aficionado que tenía la indumentaria de las Chivas. Allí se vio una reacción bastante entusiasta de parte de la superestrella de la lucha libre.

Acto seguido, la directiva del club mexicano le mandó una playera con el número 4 en la espalda. Y desde ahí, al menos se contabilizan tres videos del atleta entrenando con el jersey puesto. El primero se dio en mayo, donde subió una publicación mientras hacía pesas y con la rojiblanca bien puesta.

Mientras que la segunda y la tercera se dieron en las horas recientes. El club compartió un video donde se ve cómo Drew McIntyre recibe la nueva playera del equipo, sacándola de una caja de regalo. Y el otro fue un video que él mismo subió cuando estaba en una sesión de entrenamiento, portando la playera que recién recibió. Sin embargo, esto incluso trajo más especulaciones del escocés y su regreso a los encordados.

¿Cuándo vuelve Drew McIntyre a la WWE?

Justamente el último combate televisado donde participó el escocés fue en ese Wrestlemania donde conoció al Rebaño Sagrado. De allí tomó un descanso para hacer un par de proyectos cinematográficos, para reposar de la intensa actividad en WWE y presumiendo del tiempo con su esposa, Kaitlyn Frohnapfel.

Pero justo en su último video donde entrenaba con la playera de Chivas, Drew McIntyre dejó una frase que entre inglés y español dice: ¿Quién dice que no puedo luchar? No se sabe si lo hizo por un tema de redes, portando la playera del equipo mexicano… o un guiño para regresar a las peleas pero en el desarrollo de historias de la AAA.