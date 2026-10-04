¿Cuándo vuelve a jugar México? Fecha EXACTA del partido de la Selección Mexicana vs Chile

Última oportunidad para Rafael Márquez y la Selección Mexicana de Futbol para conseguir su primer triunfo en esta Fecha FIFA tras dos empates y una derrota. Será este martes 6 de octubre cuando los pupilos del ex defensor central se vean las caras con la Selección Nacional de Chile en Los Angeles, California para acabar con las malas sensaciones que ha dejado estos primeros cotejos en la nueva era del combinado mexicano.

Te puede interesar: Con dos fallas de Tala Rangel y una expulsión de Mateo Chávez, México fue ATROPELLADO por Estados Unidos; Rafa Márquez tiene primer derrota en su ciclo

Tras los empates ante Colombia y Perú en los primeros dos cotejos, México se vio las caras contra su acérrimo rival de la Concacaf y salió muy mal librado. Un muy serio conjunto estadounidense liderado por Mauricio Pochettino aprovechó tres errores garrafales y goleó a los pupilos de Márquez en Phoenix, Arizona.

Con estos antecedentes, el nuevo cuerpo técnico mexicano se jugará su última carta ante el combinado andino en busca de recuperar sensaciones en el terreno de juego y no irse de esta Fecha FIFA sin una sola victoria que pondría mucha presión en Rafa Márquez y Andrés Guardado.

México vs Chile por TV Azteca

Recuerda que podrás ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Chileeste martes 6 de octubre por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca EN VIVO y la página de aztecasiete/envivo.com desde las 8:50 pm con el mejor equipo de todo el país.

