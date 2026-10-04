México 0-2 Estados Unidos: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión por TV Azteca Deportes sábado 3 de octubre, partido amistoso de Santiago Giménez vs Julian Hall por Fecha FIFA del 2026; marcador por internet, online, en directo y en línea

México mide fuerzas ante Estados Unidos en Glendale, Arizona

México se enfrenta vs Estados Unidos en el tercer partido de la era Rafa Márquez, duelo que se celebrará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el cual quizás sea el examen más duro hasta ahora por la rivalidad y tradición que hay entre los dos equipos nacionales, por lo que ambos conjuntos irán a buscar el resultado desde el comienzo.

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México que sale a este encuentro como ligero favorito para imponerse en el marcador, va a territorio estadounidense, sin embargo podría contar con más apoyo que el local por la comunidad mexicana en esa región.

Sin que el equipo Azteca lo considere como factor, la expectativa es de que gane y muestre argumentos sólidos los 90 minutos del juego ante un Estados Unidos que del mismo modo y continuando con el proyecto Pochetino, va con la intención de dar un golpe de autoridad en casa y en la Concacaf.

Ranking de la FIFA coloca a México en mejor posición en relación a Estados Unidos

La FIFA en su último ranking expone que México a nivel de selección mayor está en el décimo puesto del mundo, sitio que viene acompañado a la inercia del papel en el Mundial del 2026.

Los dos últimos partidos aunque no entran en ese análisis por lo reciente de los mismos, supone un buen registro con empates ante Perú y Colombia.

A México además de este juego le resta un compromiso ante Chile el cual también es buen examen.

Estados Unidos en tanto es el 16 del ranking del mundo y una victoria ante México aunque no hay ningún puntaje oficial en disputa, sí podría catapultarlos en este ranking que desde hace tiempo es una buena referencia de los mejores del mundo.

La alineación de México para enfrentar a Estados Unidos

1 Raúl Rangel

3 Diego Campillo

5 Johan Vásquez

15 Israel Reyes

23 Jesús Gallardo

6 Erik Lira

7 Luis Romo

28 Santiago Sandoval

25 Roberto Alvarado

17 Orbelín Pineda

11 Santiago Gimenez

Los 11 de Pochetino con Estados Unidos, para medirse ante México en este partido

24 Diego Kochen

3 Chris Richards

4 Tyler Adams

5 Robinson

6 Auston Trusty

7 Gio Reyna

8 Sullivan

14 Berhalter

16 Alex Freeman

17 Malik Tillman

19 Julian Hall

México 🇲🇽 vs 🇺🇸 Estados Unidos



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¿Dónde mirar en vivo Selección de México vs Selección de Estados Unidos?

Podrás disfrutar totalmente en vivo y gratis del partido entre la Selección Mexicana y la Selección Estadounidense en el Canal 7 de televisión abierta mexicana, y, si prefieres ver la transmisión en línea, también estará disponible totalmente gratis en el sitio web de Canal 7 en el siguiente link.

¿En qué app se puede ver el partido amistoso de México vs Estados Unidos?

Si prefieres ver el partido en una app, lo podrás ver en la app oficial de Azteca, simplemente tienes que dirigirte a la tienda oficial de tu celular y descargarla.

¿A qué hora juega México?

México juega a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, hoy sábado 3 de octubre de 2026 en su encuentro contra la Selección Estadounidense de Fútbol. Será el tercero de cuatro encuentros amistosos, que corresponden a los primeros dirigidos por Rafa Márquez.

Chucky Lozano causa baja en Selección Mexicana previo a encuentro con Estados Unidos

Fue por la tarde del 3 de octubre de 2026, a tan solo un par de horas de que iniciara el encuentro, que la Federación Mexicana de Fútbol confirmó que Irving "Chucky" Lozano causaría baja de la Selección Mexicana, tanto para este encuentro como para el siguiente programado en contra de Chile.

Gil Mora tampoco disputará partido contra Estados Unidos

Al igual que Chucky Lozano, Gil Mora no disputará este partido entre la Selección Mexicana de fútbol y la Selección de Estados Unidos debido a problemas relacionados con la lesión que tuvo previamente.