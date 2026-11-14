Este sábado 14 de noviembre del 2026, se enfrentan Jamaica vs México en el partido de ida de los Cuartos de Final y Rafael Márquez tendrá que dejar a 5 jugadores en la tribuna.

David Medrano reveló en sus redes sociales que los 5 jugadores que no podrán disputar el Jamaica vs México son: Armando León, Rodrigo Huescas, Obed Vargas, Violante y Andres Montaño.

“NI A LA BANCA

Armando León, Huescas, Obed, Violante y Montaño van a la tribuna ya que México trajo 28 jugadores y la nómina es de 23″.

NI A LA BANCA

Armando León, Huescas, Obed, Violante y Montaño van a la tribuna ya que México trajo 28 jugadores y la nómina es de 23. pic.twitter.com/6YRJB1vTpV — david medrano felix (@medranoazteca) November 14, 2026

¿Por qué CINCO jugadores de México no pueden estar en la banca vs Jamaica?

Los cinco jugadores se quedan fuera debido a que solo pueden estar 23 futbolistas convocados para la competición. Rafa decidió llamar a 28 jugadores y es por eso que algunos tendrán que quedarse en la tribuna en el juego de ida.

Lo mismo pasará para el juego de vuelta, en el que podría haber alguna rotación en la banca y sean otros jugadores los que se queden fuera si es que Márquez decide hacer rotaciones en la convocatoria.

¿Cómo y dónde ver el Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS?

El Jamaica vs México lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de de Azteca 7 y en la app de Azteca Sietey la app Azteca en Vivo.

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¿Quién va a narrar el Jamaica vs México?

El Jamaica vs México va a tener la narración y el analisis de todo el equipo de TV Azteca Deportes. Estarán Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos ‘Warrior’ Guerrero y David Medrano para poder darte todos los detalles que necesitas.