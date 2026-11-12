Tormentas eléctricas ponen en alerta el Jamaica vs México: ¿Qué pasa si cae un rayo y cuánto se detiene el partido?

El partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27 entre Jamaica vs México se disputa este sábado 14 de noviembre de 2026 en el National Stadium de Kingston y hay una ligara preocupación por el clima al tener probabilidad de una tormenta eléctrica.

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De acuerdo con distintos modelos meteorológicos, hay probabilidad de lluvia y de tormentas eléctricas dispersas, especialmente en la tarde y primeras horas de la noche, con porcentajes de precipitación que oscilan entre el 24 % y cerca del 40 % según las fuentes.

A pesar de ser una probabilidad baja por el momento, es algo que podría cambiar pues con el clima hay que esperar hasta el mero día para tener una mayor certeza.

¿Qué pasa si cae un rayo durante el Jamaica vs México?

En caso de que se tenga tormenta eléctrica durante el Jamaica vs México, Concacaf aplica el procedimiento 30-30, el cual consiste en que el comisario del partido y/o los árbitros deben detener el encuentro si se detecta actividad eléctrica peligrosa.

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El método consiste en medir el tiempo entre el destello del rayo y el trueno, si transcurren menos de 30 segundos, la tormenta se encuentra a menos de 10 kilómetros del estadio y es obligatorio interrumpir el juego. Si el intervalo es igual o superior a 30 segundos, se considera que la tormenta está más lejos y puede continuarse.⁠

El tiempo por el que se detiene un partido por tormente eléctrica

En caso de estar dentró de los 10 kilometros, el encuentro se suspende y deben de esperar 30 minutos completos sin nueva actividad eléctrica antes de la reanudación por la seguridad de todos los que se encuentran en el terreno de juego.

Por lo que el tiempo por el que se pare el partido dependerá de la duración de la tormenta eléctrica.

Durante la suspensión, jugadores, cuerpo técnico y árbitros se resguardan en los vestuarios, mientras los aficionados son dirigidos a zonas cubiertas o seguras del Estadio.