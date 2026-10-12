Director técnico de Cruz Azul se disculpa tras aparecer en aniversario del América

Raúl Gutiérrez estuvo en el 'ojo del huracán' tras su presencia como uno de los jugadores históricos invitados en el 110 aniversario del Club América siendo el actual director técnico de Cruz Azul Femenil. Las imágenes del 'Potro' junto a personajes como Aquivaldo Mosquera, Ángel Reyna entre otros antes del partido entre las Águilas y los Rayados de Monterrey no gustó nada en la afición celeste y el estratega ya pidió disculpas.

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A través de un comunicado oficial, Gutiérrez dio a conocer su postura tras lo mal que cayó su acción en los seguidores de la Máquina: ''A la Nación Azul: Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador.

Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza.Mi compromiso con el primer equipo femenil de Cruz Azul y toda la Institución está fuera de duda. Es una enorme distinción y responsabilidad representar a un Club como este, además de ser parte de una división que necesita de todo nuestro apoyo para seguir creciendo, buscar campeonatos y estar a la altura de la historia de esta institución.'', menciona parte del escrito compartido por el estratega.

Actualidad de Cruz Azul Femenil

De momento, el 'Potro' y sus puplas son sextas en la clasificación del Grupo 1 en la Liga BBVA MX Femenil con 15 puntos, producto de cinco derrotas y cinco victorias. Por sí fuera poco, la Máquina Celeste tendrá uno de los partidos más complicados del semestre cuando visite la cancha de las Rayadas de Monterrey en busca de sacar puntos.

Cabe recordar que, pasan cuatro equipos por grupo a la liguilla, por lo que Cruz Azul tendrá que apretar en busca de alcanzar el cuarto lugar que de momento lo tiene Bravos de Juárez con 21 unidades conseguidas.